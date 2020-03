Si solo tener el coronavirus en el organismo puede generar una fuerte preocupación, imagínate cómo sería la situación si estuvieses embarazada. La sola idea de que un hijo corra riesgo puede estresar a cualquier madre como en el caso de Karen Mannering, una británica que tiene 26 semanas de gestación.

La mujer de 39 años lucha por su vida y la de su bebé en un hospital de Herney Bay, en el condado de Kent, Inglaterra. Tiene neumonía en ambos pulmones como resultado del covid-19.

Para advertir a los jóvenes de lo peligroso de esta enfermedad, decidió grabarse a sí misma desde una cama del centro médico.

“Te lo digo ahora, si vas a encontrarte con tus amigos para tomar una cerveza estúpida o dar un paseo porque hay buen clima, vas a llevar esto a casa y vas a matar a alguien”, dijo Karen pidiendo a los jóvenes que cumplan la cuarentena.

“Deja de salir, escucha a Boris (Johnson) y no salgas, no vale la pena. Me acaban de decir que tengo covid-19 y he estado enferma durante dos semanas”, agregó.

"He estado en el hospital desde el sábado y hoy es miércoles. Tengo neumonía en ambos pulmones y estoy luchando por mí y mi bebé. No vale la pena salir. Tengo tres hijos en casa y un marido que no puedo ver".

La sra. Mannering está siendo tratada en el Hospital QEQM de Margate, según Kent Live. No se sabe dónde adquirió el virus, pero está muy enferma.

Hot-tees Tanning Beauty and Hair Salon, el lugar donde trabaja Karen, publicó en un comunicado en su página de Facebook: “Para todos nuestros clientes en Hot-tees lamentamos informarle que uno de nuestros miembros ha dado positivo por covid-19. Por favor, esté seguro y si recibe alguno de los síntomas, llame al médico”.

¿CÓMO AFECTA EL CORONAVIRUS A LAS EMBARAZADAS?

La mayoría de mujeres embarazadas son jóvenes y tienen un buen estado de salud, por lo que las probabilidades de verse afectadas de gravedad por el coronavirus son menores. En cualquier caso, también se debe atender al estado del bebé, lo cual puede complicar ligeramente la situación.

Un análisis realizado a 147 mujeres que padecían la enfermedad arrojó que solo el 8 % experimentaba consecuencias graves, mientras que el 1 % se encontraba en estado crítico, cifras más bajas que la media mundial.

La reducción de la respuesta inmune durante el embarazo, necesaria para impedir que el organismo de la mujer reaccione al bebé como si se tratara de una amenaza, podría otorgar una protección adicional frente al covid-19. La enfermedad parece afectar en mayor medida a pacientes con un sistema inmune bajo por otros trastornos de salud.

