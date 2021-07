Seattle Sims es una joven que ha causado revuelo en TikTok tras compartir con sus seguidores, los cuales no son pocos, la historia de cómo conoció a su actual pareja, llamada Greg. Todo se remonta a noviembre de 2019.

Una tarde, ella tomó un vetusto bus para dirigirse a un destino que ya no recuerda. Al subir, hizo un singular contacto visual con un chico que descendía de la unidad.

Una situación similar volvería a ocurrir el 20 de enero de 2020 en otro vehículo. En esa oportunidad, Sims pensó que tenía que hacer algo para conectarse con él.

Fue así que tomó su móvil y actualizó su biografía de Tinder con un singular mensaje. “Hice contacto visual con un tipo en el autobús 70 en noviembre de 2019 y nuevamente el 20 de enero”, escribió.

Dos meses después de ese día ocurriría algo que parece coquetear con lo milagroso.

MATCH

Según recordó, una tarde vio que un match le había dejado un mensaje personalizado. Al ver la foto de esa persona, se percató que se trataba del mismo hombre con el que coincidió en ambas oportunidades.

“Tenía una foto de él sonriendo, y supe de inmediato que era él”, dijo Sims a In The Know . La joven, quien es diseñadora, también sostuvo que los dos planearon una cita rápidamente, la cual duró 11 horas.

Muchos usuarios de TikTok (nosotros incluidos) han dicho que esta es mejor historia de amor que escucharon en sus vidas. “Es algo magnífico. Jamás imaginé que los milagros existiesen”, señaló uno de ellos.

