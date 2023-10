A una estudiante destacada de secundaria de Estados Unidos (USA) se le retiró el respaldo de una beca luego de que en las redes sociales se difundiera un video en donde se le puede ver haciendo “twerking” en una fiesta privada.

Kaylee Timonet, de 17 años, alumna de último año de Walker High School en Walker, también fue destituida como presidenta de la asociación de gobierno estudiantil después de que el clip llegara a las autoridades de la institución.

El registro en cuestión muestra a la adolescente bailando alegremente detrás de una amiga. El medio New York Post dio a conocer que el DJ que tocó en el evento fue quien grabó la escena y la subió a TikTok.

“Cómo bailaban esos niños no estaba mal. He visto cosas mucho peores”, dijo DJ Savage. “Eran realmente niños divirtiéndose”.

“Sentí que mi vida había terminado”

Algunos días después, Timonet fue llamada a la oficina principal de la escuela y, tras ser reprendida por el director Jason St. Pierre, se le comunicó que iba a perder la beca de apoyo que se le otorga a dos estudiantes cada año.

“Básicamente me dijeron que debería avergonzarme de mí misma y que estaban preocupados por mi vida futura si no seguía básicamente los ideales de Dios, lo que me hizo llorar aún más”, recordó la joven. “Sentí que mi vida había terminado”.

Un día después, Rachel Timonet, madre de la adolescente, se reunió con St. Pierre y expresó su indignación por no estar presente cuando a su hija le retiraron la beca.

“Habían otras personas bailando en ese video que también están en el equipo de baile a las que no les pasó nada. Dijo que fue castigada porque es el ‘adorno del capó’ de la escuela”, declaró.

La mujer también criticó al director por supuestamente interrogar a su hija sobre su fe religiosa: “Es una escuela pública, no una escuela privada. No tiene derecho a hablar de ningún tipo de religión con mi hija”.

Tras el incidente, la comunidad escolar se unió para apoyar a Timonet vendiendo camisetas con lemas como “Let the Girl Dance” (dejen bailar a la chica) y “Apoyo a Kaylee Timonet”, lemas que por supuesto también llegaron a las redes sociales.

Mientras tanto, la estudiante asegura que el apoyo brindado le ha servido para superar el episodio. “El video no era en absoluto inapropiado. Tenía mucho miedo de que la gente me odiara después de eso, así que ver que la gente me apoyaba sin importar nada y ver que mis logros aún se notaban significa mucho”, agregó.

El director se disculpó y dio marcha atrás

El medio WAFB informó que, algunos días después de lo ocurrido, el director de Walker High School emitió un comunicado en donde se disculpa con la familia Timonet y, además de restablecerla en su puesto en la Asociación de Gobierno Estudiantil, informa que volverá a darle su beca de respaldo.

“En Walker High, nos esforzamos por colocar a nuestros estudiantes en primer lugar en cada decisión para que puedan estar preparados para cualquier carrera profesional que aspiren a tomar, y creo que mi acción ayudará a lograrlo”, dijo St. Pierre en el texto.

Sin embargo, la madre de Kaylee, indicó que la beca vencía el 3 de octubre y que el mensaje de disculpa del director debería haber llegado antes.

“Es muy poco y demasiado tarde. Incluso le dije en la conversación telefónica cuando vino a nosotros hoy al mediodía pidiéndonos que fuéramos a la oficina y mencionó restablecer la beca, le hice saber que la fecha límite de la beca había terminado y el daño que le había hecho está hecho. También le dije que les había dado la oportunidad cuando llegué allí a las 7 en punto de la mañana siguiente, para intentar rectificar la situación en ese momento. Ahora, cuando alguien le toma la mano y le obliga a hacer algo, y le imponen una disculpa, es demasiado tarde”, afirmó.

St. Pierre, por su parte, dijo que se reunió con el personal del distrito y tiene la esperanza de rectificar esta situación para que Kaylee pueda disfrutar el resto de su último año sin problemas.

Finalmente, la madre de la chica asegura estar consultando con abogados para evaluar el siguiente paso que dará dada la situación.

SOBRE EL AUTOR Jorge Villanes Licenciado en periodismo en la Universidad de San Martín de Porres. Cuatro años de experiencia generando contenido de actualidad, cultural y tendencias para medios de comunicación de alcance masivo. Actualmente se desempeña como redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

MÁS HISTORIAS