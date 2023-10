Un hombre de Estados Unidos, al que los médicos declararon muerto, logró recuperarse luego de tres días hospitalizado. Tras “volver a la vida”, Vincent Tolman, de Texas, compartió detalles de su experiencia y reveló lo que vio estando “al otro lado”.

“Morí en el suelo del baño de un Dairy Cream de Utah en una fría noche de enero de 2002″, señaló el sujeto en conversación con el medio Insider.

“Mi amigo y yo habíamos tomado un suplemento poco fiable que habíamos comprado online, pero en el momento en que lo consumimos, supimos que algo andaba mal. Corrimos al restaurante más cercano con la esperanza de que algo de comida nos hiciera sentir mejor”, agregó.

Sin embargo, Vincent empezó a sentir náuseas al interior del local, por lo que se encerró en el baño. De repente, un “escalofrío helado” recorrió su cuerpo y llegó hasta su pecho. Posteriormente, se desplomó y lo siguiente que recuerda es ser atendido por varios paramédicos.

“Lo describo como ‘el cuerpo’ porque al principio no me reconocí. La persona que vi no se parecía a mí: su cara era de color púrpura brillante y tenía motas amarillas. Parecía un cadáver falso”, recordó el estadounidense al hablar sobre aquel incidente que lo dejó inconsciente.

“Vi cómo los servicios de emergencia intentaban reanimar al hombre, pero poco después se detuvieron y se dieron por vencidos. Lo metieron en una bolsa para cadáveres de color amarillo brillante y lo llevaron a la parte trasera de una ambulancia”, añadió.

Luego de 45 minutos de viaje, Tolman dice que un médico decidió tomarle el pulso nuevamente: “Después de varios minutos de revisar y volver a revisar, el médico dijo más tarde que sintió un leve pulso en mi pierna”.

“Entró en acción y comenzó a suministrar oxígeno a los pulmones y a conectar un desfibrilador”, explicó. “No hubo resultados después de la primera onda de choque. Pero después de la segunda ronda, tuvo un latido, y después de la tercera ronda, tuvo un latido constante. Era débil, pero constante y fue suficiente para sostenerlo con vida”.

No se había dado cuenta de que el cuerpo era suyo

En este punto, Tolman afirma que no se había dado cuenta de que el cuerpo era suyo, hasta que sintió que alguien le sujetaba el brazo izquierdo con correas después de llegar al hospital. Después de eso, pasó tres días en coma y los médicos lo declararon oficialmente con muerte cerebral.

Durante ese tiempo, el estadounidense asegura haber vivido toda clase de acontecimientos tras viajar a un lugar que describe como “el otro lado”.

“Me encontré con sentimientos de amor y vi la belleza divina, todo lo cual describo en mi libro”, recordó. “En el fondo sabía que aún no era mi momento. Tres días después abrí los ojos en el hospital. Físicamente estaba completamente bien. Incluso mi neurólogo me describió como un ‘milagro’”.

“Aunque crecí en una familia religiosa, nunca fui un gran creyente. Pero regresé de mi experiencia cercana a la muerte con una comprensión más profunda de cuál es nuestro propósito en la tierra”, agregó.

Tras aquel episodio, Vincent asegura que vive cada día con mucha gratitud y felicidad. Además, ya no le teme a la muerte.

“De hecho, cuando me entero de que alguien ha muerto, lo envidio porque sé que se ha ido a un lugar mucho más superior a donde estamos ahora”, finalizó.

Cabe agregar que el sujeto escribió un libro en donde comparte más detalles de su experiencia. El texto se llama “La luz después de la muerte, Mi viaje al cielo y de regreso”, el cual se puede encontrar en Amazon.

¿Qué significa muerte cerebral?

La muerte cerebral es un diagnóstico médico que se emite cuando el cerebro sufre daños irreversibles y cesa toda actividad cerebral, incluyendo la función del tronco cerebral que controla funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Este estado es irreparable y, en la mayoría de los países, se considera legalmente como la muerte de la persona.

Para confirmar la muerte cerebral, se realizan pruebas exhaustivas que evalúan la actividad cerebral y la función del tronco cerebral. Una vez que se verifica la ausencia total de actividad cerebral, se declara oficialmente la muerte cerebral. Esta condición es fundamental en contextos como la donación de órganos, ya que los órganos de una persona con muerte cerebral pueden ser donados antes de que se detenga por completo la función cardíaca, permitiendo salvar vidas.

Cabe agregar que la muerte cerebral es distinta de un estado de coma o estado vegetativo, donde la actividad cerebral o algunas funciones cerebrales pueden persistir.

SOBRE EL AUTOR Jorge Villanes Licenciado en periodismo en la Universidad de San Martín de Porres. Cuatro años de experiencia generando contenido de actualidad, cultural y tendencias para medios de comunicación de alcance masivo. Actualmente se desempeña como redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.