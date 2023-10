Tras haber recorrido diversas ciudades a lo largo de Estados Unidos, un joven ha decidido finalmente compartir su perspectiva sobre cuál considera la peor de todas. En un video de TikTok, el usuario Taylor Offer (@tayloroffer) se refirió al tema y su testimonio, como era de esperarse, generó opiniones divididas.

“Como alguien que ha vivido en casi todas las ciudades importantes de EEUU cuando tenía 20 años, estas son las tres peores ciudades para vivir en ese rango de edad”, empezó diciendo el tiktoker, quien es director ejecutivo de la marca de ropa Feat.

En el tercer lugar, el norteamericano ubicó a la ciudad de Miami debido a su clima caluroso, el bochorno presente en las calles casi 4 meses al año y su alto costo de vida. También mencionó el hecho de sentirse “pobre” ante la gran cantidad de clubes y restaurantes cuyos servicios ofrecidos no son nada baratos.

“Sé que esto es una sorpresa para mucha gente”, aseguró. “Miami es super divertido para un fin de semana, vas allí y piensas: ‘Esto es increíble’, pero si vives allí, lo odiarás”.

En el segundo lugar, Offer ubicó a San Francisco calificándola de horrible: “El alquiler es extremadamente caro, la proporción entre hombres y mujeres es de 12 chicos por cada chica, lo cual apesta”.

Asimismo, señaló que la suciedad es algo característico del área. “Estás pagando miles de dólares de alquiler sin importar dónde estés, y cada mañana tienes heces humanas frescas en la puerta de tu casa“, añadió.

A lo anterior, sumó que “no puedes tener un carro” ya que “lo robarán”. Además, resaltó que la ciudad no es del todo transitable debido a las “colinas” presentes en la mayoría de avenidas, por lo que se vuelve necesario usar Uber.

Finalmente, la peor ciudad para vivir de EEUU según el joven es Nashville: “No existe comida saludable, todo es frito, por lo que ganarás 20 libras al instante”, explicó. “Allí no creen en las ensaladas”.

Luego está el consumo excesivo de cerveza que, según él, hará que los residentes se sientan “asquerosos”. Los veranos del sur, que son “asquerosamente calurosos y húmedos” y lo “racista y atrasada” que es la ciudad.

Su testimonio generó un acalorado debate

El testimonio de Offer se viralizó y, como era de esperarse, generó un acalorado debate entre los usuarios. Algunos de ellos le dieron la razón, mientras que otros expresaron su desacuerdo con todo lo que mencionó.

“Como alguien que vive en Nashville desde que tengo 20... estás equivocado”, argumentó una persona. “Yo vivía en San Francisco cuando tenía 20 años, con un auto que nunca fue asaltado y nunca tomé Ubers”, dijo otra.

“SF no es montañoso en todas partes, definitivamente hay áreas transitables. Es una gran ciudad, no me gusta esta negatividad en SF”, coincidió alguien más. “No estoy de acuerdo, pasé siete años en Miami Beach y lo pasé genial, ¡especialmente los bares de buceo que son geniales!”, escribió otro internauta.

Cabe agregar que, en un nuevo video, Offer nombró a las ciudades de Nueva York, Austin, Texas y Los Ángeles como las mejores para vivir teniendo 20 años.

