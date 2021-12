La clave de la vida es aceptar desafíos y eso lo sabe perfectamente don Anselmo Simón Pérez, quien compitió en un torneo de ciclismo de montaña desarrollado en México. Sin contar con una bicicleta adecuada, el hombre 86 de años participó y se llevó el aplauso del público. Esta historia está dando la hora en las redes sociales, sobre todo en Facebook.

A finales de noviembre, se realizó una competencia de ciclismo de montaña en el Cerro de Xicuco, ubicado en el estado mexicano de Hidalgo. Este reto reunió a más de 200 ciclistas de todas las edades, entre los cuales destacó la presencia de un adulto mayor llamado Anselmo Simón Pérez.

A pesar de no haberse registrado previamente y no contar con el equipo reglamentario, las organizadores decidieron que el hombre de 86 años completara el circuito utilizando “una bicicleta de panadero y vestimenta no especializada”.

¿Don Anselmo ganó el torneo?

Con un sombrero de paja para protegerse del sol y unos zapatos del día a día, don Anselmo Pérez, originario de la comunidad de La Cruz, condujo su “bicicleta de panadero” y completó el complicado reto. Prácticamente demostró su experiencia en caminos rurales.

Al final de la competencia, el adorable anciano se llevó el aplauso de sus colegas y del público. Además, las autoridades municipales le entregaron un premio y una ayuda económica. El entusiasmo de Anselmo Simón Pérez también acaparó la atención de millones de cibernautas.