Desde que los principales gobiernos anunciaron el aislamiento social para evitar que la pandemia del coronavirus continúe expandiéndose, la histeria colectiva afectó a los ciudadanos. Asistir a supermercados a adquirir un gran número de alimentos y productos para el hogar fue noticia de todos los días.

Las personas creyeron que comprando una gran cantidad de “provisiones” podrían olvidarse por un tiempo del problema de salir de casa y, así, infectarse del Covid-19. Grave error. No solo porque dejaron sin productos a otros, sino también porque todo tiene caducidad y tarde o temprano tendrían que vencer.

Emmie Shute, de 47 años, trabaja en la fábrica de Bournemouth, Dorset. A penas se enteró de la enfermedad, gastó 250 libras esterlinas en una tienda y tomó tanta fruta fresca, verduras y carne como pudo.

En conversación con Fabulous, de The Sun, reveló el porqué de su decisión.

"La bolsa de basura gimió bajo el peso de los alimentos no utilizados que había almacenado cuando llegó la crisis del coronavirus. Pero cuando lo metí en el contenedor ya rebosante, no sentí ni una pizca de remordimiento", explicó.

Shute tiene tres hijos que mantener y para ella eso es lo más importante.

“Una madre soltera, haría cualquier cosa para proteger y mantener a mis hijos, Henry, de 15 años, y Katie, de 11, especialmente ahora”, agrega.

Emmie compró muchos productos a pesar de tener un refrigerador muy pequeño. (Foto: The Sun)





"Nunca he sido un acaparador en el pasado, pero cuando comenzó la compra de pánico, simplemente hice lo que todos los demás estaban haciendo".

Ahora, tiene que tirar la mayor parte, pues se ha vuelto mohosa sin tocarla en su armario. Aunque esto no ha impedido que compre más.

"En la primera semana, empaqué mi refrigerador y armarios con 250 libras de víveres, que incluían muchas frutas, verduras, galletas, huevos, comida enlatada, pasta y 50 rollos de papel higiénico. Al igual que el resto del país, estaba aterrorizado por lo que estaba por venir", explica.

"El gobierno nos estaba diciendo que no entremos en pánico y que solo compremos lo esencial, pero ¿qué pasa si me enfermo y no puedo ir a la tienda? ¿Se detendrían las entregas de alimentos y los supermercados se quedarían sin comida para vender?".

"Sin embargo, con solo un pequeño congelador, no pude almacenar la gran mayoría de los productos frescos, por lo que estalló y tuvo que ser descartado dentro de la semana", agrega Emmie.

“Los niños, que normalmente comen cosas como espaguetis a la boloñesa o salchichas y papas fritas para el té, simplemente se negaron a tocar muchas otras cosas, como latas de garbanzos, cebollas en escabeche y salsa teriyaki, que normalmente no compraría, pero yo pensé que debería abastecerme de productos no perecederos”.

"Todavía quiero que los niños tengan golosinas como galletas y huevos de Pascua; ahora más que nunca, quiero mimarlos. Sus vidas han sido al revés".

“No pueden jugar fútbol o netball o ir al cine como solían hacerlo; están ansiosos y confundidos, y la comida es uno de los únicos placeres que nos queda”, finaliza.

La mujer tuvo que botar gran cantidad de comida a la basura luego que esté malograda. (The Sun)

