Facebook es una red social en la que no solo se comparten divertidos virales y las noticias del día, sino también increíbles historias que pueden servir de inspiración para miles de usuarios en todas partes del mundo. En esta oportunidad, te presentamos el caso de un jugador de fútbol americano universitario que se lesionó de la columna vertebral en un partido en 2018, y que en la actualidad pone todo de su parte para volver a caminar, a pesar que los médicos no le han dado muchas esperanzas de lograrlo.

Justus Edwards cursaba el segundo año en el Berry College de Georgia (Estados Unidos), cuando un día cualquiera de 2018 su vida cambió para siempre. Mientras jugaba un partido en el campo del Center College de Kentucky, sufrió una severa lesión en la columna vertebral que le dejó casi sin poder moverse.

Un año después, y pese a que los médicos le dieron solo una pequeña posibilidad de volver a caminar, Justus volvió al campo de juego donde se lesionó para desafiar las probabilidades de hacerlo por sí solo. El emotivo hecho ocurrió el último sábado 9 de noviembre, según informó en Facebook la cadena FOX.

“Los médicos me dijeron que estaba paralizado. Les dije que no. Les dije que Dios sanó. Me dijeron que tenía un 20 por ciento de posibilidades de volver a caminar. Les dije que estaba caminando”, dijo Justus en un mensaje que le hizo llegar a varias personas que le acompañaron en ese momento.

“Mantuve la fe, seguí creyendo. Todos los días, fue muy duro”, añadió.

Lo ocurrido con Justus despertó la solidaridad de los integrantes del equipo de fútbol Berry Vikings, que a través de una página de GoFundMe recaudaron más de US$20.000 para apoyarlo con los gastos de su recuperación.

Mira a continuación el video de Facebook que conmovió e inspiró a los usuarios de esa plataforma social.