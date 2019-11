La frase que dijo en un comercial convirtió a una niña de Australia en un fenómeno que cambió el Internet para siempre, perfecta para cuando elegir una opción resultaba algo difícil. Ahora, a sus 19 años, la protagonista del ‘¿Por qué no los dos?’ (Why Not Both?/Why Don’t We Have Both? en inglés) revela al mundo lo que es ser un meme para toda la vida.

A más de 13 años del lanzamiento del anuncio de la marca de comidas Old El Paso, la página pedestrian.tv buscó a Mia Agraviador para que participara en un episodio de su microprograma ‘15 minutos’, que semana a semana revive los momentos virales más icónicos de la red de redes y de las personas responsables de ellos.

EL COMIENZO DEL MEME

La joven, que actualmente se dedica al arte y radica en la ciudad de Sydney, contó que tenía seis años cuando el comercial que promocionaba la línea de tacos de la mencionada marca salió al aire fue visto por todos los de su escuela, desde maestros y compañeros de clase. “Recuerdo haberme sentido un poco avergonzada ya que no me gustaba recibir tanta atención”, dijo.

Cuando los memes de su frase comenzaron a compartirse en Internet, el papá de Mia le mostró a toda su familia que la pequeña aparecía en publicaciones “como parte de una discusión”. “Pensaba: ‘Oh sí, un meme… ¿Qué es eso? ¡Genial!”, precisó la joven, que no sabía que su fama no sería cosa de un solo día.

A medida que fue creciendo, Mia reveló que se sentía “un poco rara” ya que su fama obtenida por el meme la seguía a todas partes. “Fui a tres escuelas secundaria. Se lo decía a una persona y de alguna manera alguien más se enteraba, y de pronto otras cinco personas lo sabían. Toda la clase se enteraba y al minuto siguiente, ya lo sabía toda la escuela”, señaló.

LA OPINIÓN DE SU FAMILIA

Pero la fama de Mia no solo la afectaba a ella sino a su familia. Su padre Chad Smith indicó que cuando descubrió que su hija se había convertido en un meme , pensó que esto podía “terminar de dos formas, porque los memes pueden ser buenos, y la mayoría de las veces acaban mal”.

“Empecé a observarlo para ver cómo reaccionaba la gente, solo para asegurarme de que nadie la estuviera ‘troleando’ o haciéndole ‘bullying’ pero resultó que universalmente el meme es amado por todos. Realmente busqué a alguien que dijera algo malo al respecto”, agregó el progenitor de la protagonista del ‘¿Por qué no los dos?’.

“Ella es la imagen definitiva de la diplomacia, literalmente resolviendo problemas en todo el mundo”, ironizó el padre de Mia, que terminó aceptando que en cualquier tipo de discusión que exista en Internet en la cual uno no sepa qué decidir, su rostro siempre aparecerá por defecto.

SU FORMA DE LIDIAR CON LA FAMA

Crecer siendo un meme sin haberlo buscado debe ser algo extremadamente difícil pero Mia encontró en el arte una manera de procesar y mitigar sus efectos. “No me sentía bien estando bajo los reflectores y no me gustaba recibir toda esa atención por lo que solo dibujando y creando historias de fantasías en mi pequeño mundo me ayudó”, recordó.

Si bien su talento la llevó a ganar algunos concursos durante su adolescencia y ahora se dedica de lleno al arte, Mia no deja de lado el éxito que obtuvo detrás del meme de ‘¿Por qué no los dos?’ y lo aprovecha de vez en cuando, como cuando fue invitada a un popular programa de radio australiano para participar en un sketch repitiendo su famosa frase.

Finalmente, consultada sobre qué es lo más común que la gente le dice cuando descubre que es un meme , Mia Agraviador responde que la gente se interesa por saber si la compañía del comercial le dio una dotación vitalicia de tacos (cuya respuesta siempre es un rotundo no) y si habla “mexicano”, aunque ella los corrige y les dice que habla “español”.

TAMBIÉN PUEDES LEER