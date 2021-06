Estudiar, hacer deporte y trabajar al mismo tiempo no es tarea sencilla. Requiere de mucha disposición y organización por parte de quien se propone a hacerlo, pero vale la pena el esfuerzo si el objetivo final es convertirse en un profesional. Esto lo sabe bien Daniela Palma, una futbolista argentina de 27 años que se volvió viral en las redes sociales tras ser captada rindiendo un examen en medio de un partido.

La joven, que juega para Quilmes, pidió ser cambiada a los 40 minutos del primer tiempo para rendir una prueba final de manera virtual del curso de Informática de la carrera de Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

“Terminé cansada. Fueron 40 minutos, me golpearon un poco y quedé media dolorida, pero rendí mientras mis compañeras estaban jugando. Fue complicado”, dijo Daniela en conversación con Infobae.

#FutbolFemenino | Mientras #Quilmes le sigue ganando a #ArgentinodeQuilmew, Daniela Palma está rindiendo un final. Jugó los primeros 40 minutos del partido. pic.twitter.com/DuH63gnlPW — Deportes en FM (@DeportesenFM) June 26, 2021

Según explicó, le contó su situación al profesor de la materia e incluso al director de la facultad, pero no le dieron la respuesta esperada. “Yo quería rendir a la mañana para después irme a jugar tranquila, pero el miércoles me dijeron que no era posible. Lo hablé con el entrenador (Fernando Chiappino) el jueves y él me dijo que jugara el primer tiempo y que después me fuera a rendir. Yo le contesté: ‘Yo juego todo lo que vos quieras, pero a las 17 me tengo que ir corriendo para estar frente de la computadora”, expresó.

Ya fuera de la cancha, la joven sacó su computadora y ni siquiera se quedó a esperar el resultado de la evaluación pues su equipo había ganado por 3 a 0 al Argentino de Quilmes, equipo rival. Ella solamente quería irse y celebrar el triunfo junto a sus compañeras. “Terminé de rendir y lo único que quería era irme al vestuario con mis compañeras a festejar el triunfo en el clásico. Apagué la compu y me fui. No me quedé a esperar la nota, les dije que ya había entregado todo, corté y me fui ¿Cómo me fue? Calculo que bien”, explicó.

Daniela, además de ser futbolista y estudiar, trabaja como niñera. Se destaca por sus pases claros y por cortar el juego de las rivales sin hacer faltas. Entre sus referentes están figuras como Javier Mascherano, Carles Puyol, a quien define como “un líder nato”, y Xavi Hernández.

