Ralphie es un perro que llegó al refugio de animales Niagara SPCA (se ubica en New York, Estados Unidos) y que rápidamente dio que hablar ahí por ser muy travieso. Tanto así que lo consideraron como un “demonio”. A pesar de todo ello, el can pudo ser adoptado y ahora está más feliz que nunca. Esta es su historia.

A las personas que no se acuerdan de este animal o simplemente nunca leyeron o escucharon algo sobre él, les informamos que causó sensación en Facebook por una publicación que hizo el albergue en su cuenta de dicha red social (@theniagaraspca), exactamente el 17 de enero del presente año.

En aquel post, el refugio aseguró que “Ralphie es un terror en un paquete algo pequeño”. Luego indicó que es “un demonio que escupe fuego”. Si crees que eso es poco, también sostuvo que “es un completo idiota, ni siquiera la mitad”.

La publicación cómica y brutalmente honesta hizo que el perro se ganara el cariño de muchas personas. Eventualmente, una mujer se animó a adoptarlo. Esa noticia la dio a conocer el propio refugio el 2 de febrero y 2 días después reveló cómo es que la chica se sentía viviendo con Ralphie.

Ralphie es “asombroso” para su ahora dueña

“¡Estoy COMPLETAMENTE ENAMORADA! Él es asombroso. Literalmente me estaba preguntando de dónde venía el nombre ‘perro demonio’ y luego vi algunas cosas. Aunque estoy bastante convencida de que no es nada en lo que no podamos trabajar y resolverlo”, aseguró la mujer, según una publicación de la cuenta de Facebook del albergue, donde hay varias fotos del can. Una de ellas se volvió viral porque aparece durmiendo.

Mira aquí la foto viral

En esta imagen se aprecia a Ralphie, el perro considerado “demonio” en un refugio que pudo ser adoptado. (Foto: @theniagaraspca / Facebook)

La mujer también explicó algunas cosas que hace para educar a Ralphie y dio a entender que está muy contenta de tenerlo en su casa. “Él es asombroso, y encontró UN LUGAR FELIZ conmigo porque me salvó tanto como yo lo salvé. ¡Me siento bendecida! ¡Gracias por elegirme!”, se lee casi al final del post.

