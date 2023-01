Punta del Este es el lugar preferido para veranear de muchos famosos de América Latina. Por eso mismo, los paparazzis llegan a esta ciudad para seguir los pasos de las celebridades y conseguir las mejores fotografías. Sin embargo, a veces ocurren situaciones insólitas que acaban siendo virales en las redes sociales.

Un claro ejemplo lo vemos en el épico momento que protagonizó Graciela Belén González Mendoza, conocida artísticamente como Lali González, durante sus vacaciones. La conocida actriz paraguaya se encontraba disfrutando de las costas uruguayas, cuando, de pronto, se encontró con algunos periodistas.

De inmediato, Lali se acercó para pedirles que no le sacaran fotos. “Fotos no, por favor”, expresó González Mendoza. Segundos después, los hombres de prensa le contestaron que no la buscaban a ella, sino a Wanda Nara, famosa argentina también que se encontraba en el lugar.

Creyó que era perseguida por paparazzis

“Salí de ahí, salí que está Wanda”, indicaron los fotógrafos. “Ay perdón”, respondió Lali González, quien se marchó avergonzada. La curiosa escena quedó grabado y rápidamente apareció en la plataforma de TikTok.

En ese sentido, los comentarios de los usuarios no faltaron y muchos se tomaron con bastante humor la respuesta de los hombres de prensa. “Cuando voy a la playa y me creo la gran vaina”, señaló un persona. “Lo peor que fue real”, apuntó otro seguidor.

En cambio, algunos cibernautas aseguraron que en realidad todo se trataba de una broma. “Tremendo los fotógrafos que le dicen cualquier cosa a la chica”, escribió una tercera internauta.

