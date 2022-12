Cuando planificamos una reunión importante y las cosas no salen como esperamos, nuestro estado de ánimo cambia drásticamente y sentimos una mezcla de ansiedad, angustia, impotencia, tristeza o enfado, ¿cierto? Bueno, algo así le ocurrió a Lisa Nayeli, quien se llevó una desagradable sorpresa al ver que había sido ‘plantada’ por sus amigos en su cumpleaños.

Los padres de la joven Lisa se esforzaron para organizar los 15 años de su amada hija a lo grande en Veracruz (México). Por eso mismo, citaron a los invitados desde las cuatro de la tarde en un local que adornaron con bonitos globos azules.

Sin embargo, solo algunos de los familiares llegaron hasta la propiedad. De inmediato, la usuaria Gaby Royal mostró su incomodidad por esta inesperada situación y contó la dramática historia de la adolescente a través de la plataforma de Facebook.

“¿Quién jala a unos XV años? Dejaron solita a la quinceañera, no vinieron sus invitados, le cancelaron (…) Ella es Lisa, una quinceañera que, como todas las señoritas, estaba tan ilusionada con su fiesta, pero, lamentablemente, las personas que invitó no pudieron asistir y no sabemos las razones. Este es un día muy especial para ella”, indicó Gaby junto a una fotografía de la quinceañera.

Historia con final feliz

Afortunadamente, el post de Gaby Royal no pasó desapercibido en la popular red social y rápidamente se convirtió viral. Eso no fue todo, pues los vecinos y otras personas de buen corazón decidieron acercarse al lugar, incluso con regalos y bastante comida.

Según detalló Milenio, unos chambelanes que habían culminado con su trabajo anterior, se sumaron a la celebración y bailaron con ella. “Sólo fui a dejar un pequeño presente y ella feliz con tanta gente, gracias a Dios. Espero que sea una bella velada”, comentó una usuaria en la publicación de Royal.

