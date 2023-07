Gran gesto de solidaridad. Un grupo de estudiantes del último año de secundaria de Arizona, Estados Unidos, acudió en ayuda de su querido maestro al recaudar casi $10,000 para ayudar a cubrir el costo de la crucial cirugía de corazón de su esposa. La historia viral ha sido bastante comentada en las redes sociales.

“Solo necesitamos más actos amables, sin importar cuán pequeño o grande sea”, dijo a Fox News Parker Bond, de 18 años, graduado en 2023 de Arcadia High School en Phoenix. “Un maestro como el Sr. Guy, que nos dio tanto cuando estaba en una situación como esta, pudo recibirlo gracias a su amabilidad y todo lo que hizo por nosotros”, agregó Bond.

Clayton Guy, de 62 años, enseña Gobierno y Economía en Arcadia High School en Phoenix desde 2004. El año pasado, Bond estuvo en su clase. “El Sr. Guy siempre tiene mucha energía”, dijo Bond.

“Él trata de incluir a todos en la clase, por lo que no era uno de esos maestros callados que simplemente se sienta y espera que lo hagas”, agregó. “Está muy involucrado con la participación y podría hablar con cualquiera. Es muy extrovertido. Podría tener una conversación con cualquiera”.

Profesor desde 1997, Guy dijo que disfruta el enfoque en el Gobierno y la Economía porque siente que esas materias son útiles para sus alumnos. “Les pedimos que miren el mercado de valores y la oferta y la demanda”, dijo Guy a Fox News .

Guy dijo que su estilo de enseñanza es hacer que los estudiantes hablen durante la clase. “Odio a los estudiantes sentados en silencio. Por lo tanto, normalmente es una clase ruidosa donde pueden moverse y caminar”, agregó Guy.

Pero la primavera pasada, los estudiantes notaron un cambio en el comportamiento de Guy, dijo Bond. “No era esa persona enérgica a la que estábamos acostumbrados durante todo el año”, indicó. “Estaba bastante callado. Nos dimos cuenta de que algo andaba mal. No sabíamos qué era, pero terminó diciéndonos”, agregó.

UNA SITUACIÓN MUY TRISTE

Guy explicó que su esposa, Angel Guy, de 59 años, tenía dolores en el pecho. Después de extensas citas médicas y pruebas, necesitaría una cirugía a corazón abierto debido a la obstrucción. “Así que nos tomábamos días libres, nos reuníamos con los cirujanos, y finalmente tuve que decirles a los estudiantes lo que estaba pasando”, dijo Guy.

HISTORIA VIRAL | El profesor Clayton Guy (izquierda) junto a su esposa. (Foto: Clayton Guy)

“Me faltaban días y faltaba tiempo, y el 11 de marzo hicimos la cirugía. Entonces yo tenía que estar fuera desde ese día, porque yo era su enfermero y la persona que le daba las pastillas y la cuidaba y estar en el hospital“.

Bond dijo que él y algunos otros estudiantes investigaron los detalles de la cirugía de corazón de Angel Guy y se enteraron de que era costosa, “incluso con seguro”. “Sabíamos que estaba muy estresado. Con su esposa necesitando una cirugía a corazón abierto, eso no es algo muy divertido”.

AYUDA PARA SU PROFESOR

Bond dijo que él y los otros estudiantes decidieron recaudar fondos para la cirugía de Angel Guy. A los adolescentes se les ocurrió un plan, pero primero lo dirigieron a su maestro. Se fijaron la meta de recaudar $10,000.

"Llegué una mañana y le dije que queríamos hacer eso y estaba muy agradecido", dijo Bond sobre la reacción de su maestro.

“Mi primera reacción fue: ‘No, no te preocupes por eso’. Y luego estaba hablando con otros maestros y dijeron: ‘Bueno, si la gente quiere ayudar, no hay nada de malo en eso’”. Guy dijo que estaba desconcertado por el genuino deseo de ayudar de los estudiantes. “Simplemente me sentí honrado. Me hizo llorar. La gente fue muy amable”, añadió.

Los estudiantes abrieron una cuenta de GoFundMe y las contribuciones llegaron a raudales. “Recaudamos un par de cientos de dólares el primer día”, dijo Bond. “Ahora estamos casi en la meta de $10,000″, agregó.

HISTORIA VIRAL | Bond (en la foto de la izquierda) visitaba regularmente a su profesor, Clayton Guy, para ver cómo estaba y preguntarle cómo le iba. (Foto: Clayton Guy)

Angel Guy se está recuperando bien, dijo su esposo. “Ella [puede] conducir, así que eso es bueno porque ha estado en el asiento trasero durante seis a ocho semanas”, dijo Clayton Guy.

“Creo que le está yendo bien, pero escuchas que tarda seis meses en sanar. Todos son diferentes, pero ella está de buen humor y feliz”. En cuanto a lo que hicieron los estudiantes de Guy para apoyarla, Angel Guy dijo que estaba “llena de alegría” y “no podía creer que lo hicieran”.

“Los estudiantes fueron muy bondadosos y lo hicieron solos. Lo hicieron sin que un maestro o cualquier otra persona se lo pidiera”, dijo Guy.

En cuanto al estudiante Parker Bond, dijo que esta era la primera vez que podía “contribuir así a la vida de otra persona”, y que se sentía bien.