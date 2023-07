Una perra finalmente tiene su final feliz después de haber sido ignorada en el refugio durante 11 años. La pitbull Vanessa fue entregada al Centro de Rescate Villalobos, en Louisiana, Estados Unidos, en julio de 2012 cuando era solo una cachorra, y ha estado esperando el hogar perfecto durante más de una década. Esta es su historia que se ha hecho viral en las redes sociales.

“Su dueño la trajo en la parte trasera de una camión de mudanzas cuando era una cachorra. No quería llevársela con él en su mudanza”, dijo a Newsweek Tia Torres del Centro de Rescate de Villalobos. “Simple y llanamente... simplemente ya no la querían. Su pequeña vida apenas había comenzado y ya no la querían y estaba a minutos de morir en la parte trasera de una caja de camión con un calor sofocante”.

Afortunadamente, Vanessa encontró el amor y cuidado en el Centro de Rescate de Villalobos (VRC, por sus siglas en inglés), un gran centro de rescate de perros en el sur de Louisiana.

“Comenzamos en los años 90 como un rescate de lobos y perros lobo y luego agregamos el otro canino dimafado a nuestra lista: los pitbulls”, explicó Torres. “En 2011 nos mudamos de California a Louisiana, donde nos convertimos en un rescate de todas las razas debido a la abrumadora cantidad de perros desplazados aquí en el sur. Actualmente tenemos aproximadamente 500 perros”, añadió.

LA HISTORIA VIRAL DE VANESSA

Vanessa, que se cree que nació en abril de 2012, no ha tenido un viaje fácil hacia un nuevo hogar. De hecho, ha sido ignorada durante 11 años.

“Es difícil decir por qué algunos perros se notan mientras que otros no. Nadie solicitó adoptarla por causas ajenas a ella”, dijo Torres.

Entrenada en el cajón, amigable y de buen comportamiento, la perra mayor esperó y esperó, pero su nuevo hogar no llegó... Hasta la semana pasada.

El dueño de una mascota que previamente había adoptado del VRC se puso en contcto y solicitó aceptar a Vanessa, para el deleite de todos los que la conocen.

HISTORIA VIRAL | El perro que esperó 11 años en un refugio y finalmente pudo ser adoptado. (Foto: Centro de Rescate de Villalobos)

“Vanessa va a un ex adoptante dos veces”, dijo Torres. “Los dos perros que fueron adoptados por nosotros fallecieron de viejos. Ella dejará Big Easy y se dirigirá a Delaware la próxima semana”.

Su cuidado está cubierto y pagado por VRC como parte de su programa para perros mayores, lo que permite que su nueva familia se concentre en brindarle amor y atención en su nuevo hogar.

Vanessa está de lejos de ser la única perra anciana que se ha quedado sin hogar. Justo esta semana, Ninna´s Road to Rescue en Benton, Louisiana, le contó a Newsweek sobre Chloe Sue, una chihuahua de 16 años que buscaba una nueva familia.

“Creo que muchos perros son pasados por alto. Pero no creo que necesariamente tenga nada que ver con ser más deseable o no”, dijo Torres. “Quiero decir, tuvimos el programa de televisión de mayor duración en la historia de Animal Planete y el hecho de que nuestros perros estuvieran en la TV no garantizaba que obtendrían una adoción rápida. Uno pensaría que lo harían pero no siempre fue así”.

