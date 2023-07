Katie Bourgeois había estado encarcelada durante unos meses en una prisión de Estados Unidos a principios de este año cuando supo que estaba embarazada. Sabía que daría a luz a su bebé mientras estaba encerrada en el Centro de Transición para Mujeres de Louisiana, un centro penitenciario educativo y de capacitación para reclusas que están a poco de cumplir su sentencia.

“Sentí pánico: no tenía a nadie que me ayudara y no quería que enviaran a mi bebé a los Servicios de Protección Infantil”, dijo Bourgeois, de 30 años, quien cumplía condena por cargos de drogas. “No estaba seguro de qué hacer o a dónde acudir”, añadió. La fecha de parto de Bourgeois fue a mediados de mayo, unas siete semanas antes de su fecha de liberación en julio.

Bourgeois les contó a algunas de las otras mujeres en la instalación sobre su situación, y varias de ellas mencionaron que había un oficial penitenciario que era amable y que podría estar dispuesto a ayudarla. Se sabía que la oficial, Roberta Bell, amaba a los bebés. “Todos decían que era dulce y siempre cumplía su palabra”, dijo Bourgeois.

Una mañana, mientras los reclusos hacían fila para recibir sus medicamentos diarios, un amigo de Bourgeois se acercó a Bell y le explicó la situación. Bell, que no conocía a Bourgeois, dijo que caminó directamente hacia Bourgeois y se ofreció a ayudar.

“Sabía que era lo correcto”, dijo Bell. “Cuando le pregunté a Katie si le gustaría que fuera a buscar a su bebé cuando fuera el momento, podías ver el alivio en su rostro”, agregó. “Ella dijo: ‘Señorita Bell, me encantaría que se llevara a mi bebé, porque no tengo a nadie más para hacerlo’”.

Bell dijo que eso selló su compromiso. Le dijo a Bourgeois que cuidaría al recién nacido durante unos dos meses mientras Bourgeois terminaba su tiempo en prisión. “Sabía que Dios quería que siguiera mi corazón, y sabía que no podía permitir que un bebé fuera a los servicios de protección cuando Katie realmente quería a ese niño”, dijo.

VIOLABA LAS REGLAS

Bell también sabía que violaba las reglas de su empleo, porque a los oficiales penitenciarios no se les permite dar su información de contacto personal a los reclusos. Ella dijo que pensó que podría obtener permiso dadas las circunstancias.

Bell le contó a su supervisor sobre su plan de cuidar al bebé de Bourgeois hasta su liberación en julio. Bell dijo que durante el día podía dejar al bebé en una guardería cercana a cargo de una amiga. “[Mi supervisor] dijo que sonaba como un conflicto de intereses porque yo trabajaba allí, pero que hablaría con algunas personas a cargo”, dijo Bell. “No volví a saber nada al respecto”.

Bell, mientras tanto, vio crecer la barriga de Bourgeois y esperó. El 16 de mayo, cuando Bourgeois se puso de parto y fue enviada a un hospital para el parto, Bell dijo que la llamaron a una reunión con los administradores de las instalaciones.

“El capitán dijo: ‘Nos enteramos de que su información de contacto se le dio a un recluso’, y me dijo que estaba en contra de las reglas”, recordó Bell. “Me preguntó si todavía iba a seguir [cuidando al bebé], y le dije que si me llamaba el hospital, iría a buscar a ese niño”.

Ella dijo que quería ayudar a Bourgeois y decidió enfrentar cualquier consecuencia que se le presentara. Bell dijo que esperaba que la consecuencia no fuera pronunciada. Ella había trabajado en correccionales de menores y mujeres como guardia durante aproximadamente ocho años y siempre disfrutó de su trabajo, que era solo un viaje diario de 20 minutos a través de la frontera de Mississippi.

HISTORIA VIRAL | Guardia penitenciario es despedida por acoger al bebé de una reclusa: “Hice lo correcto”. (Foto: Roberta Bell)

“Sabía que sería visto como un conflicto de intereses, pero soy una mujer de palabra”, dijo Bell, quien había trabajado en las instalaciones durante casi cuatro años. “Quería hacer lo mejor para Katie y su hijo”. Ella dijo que fue despedida en el acto.

Al día siguiente, 17 de mayo, Bourgeois dio a luz a un niño de siete libras y lo llamó Kayson. Bourgeois fue enviada de regreso a prisión para completar los dos meses restantes de su sentencia, que estaba cumpliendo por usar drogas mientras estaba en libertad condicional, dijo. Ella le dio permiso al hospital para que Bell buscara a su hijo.

Una vez que Bell recibió una llamada y le dijeron que podía recoger al bebé, corrió al hospital, llenó el papeleo y mostró su identificación al hospital. Una vez que se verificó todo, recogió a Kayson, lo abrochó en el nuevo asiento de seguridad que había comprado y lo llevó a casa.

Aproximadamente 58,000 mujeres embarazadas son encarceladas cada año, según un estudio de 2017 realizado por el Proyecto de Estadísticas de Embarazo en Prisión. Bell dijo que al ayudar a Bourgeois, esperaba darle algunas razones sólidas para reconstruir su vida y encontrar un nuevo propósito.

Cuando Bourgeois fue liberada de prisión el 4 de julio, “fue una confirmación más de que había hecho lo mejor por ambos”, dijo Bell, de 58 años. Estaba esperando a Bourgeois en el estacionamiento de la prisión ese día para recogerla. Dijo que no podía esperar para mostrarle cuánto había crecido Kayson.

Madre e hijo se quedarán con Bell hasta que Bourgeois pueda encontrar empleo y ahorrar lo suficiente para vivir por su cuenta, dijo, y agregó que Bourgeois está considerando convertirse en estilista.

