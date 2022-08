Su nombre es Marta Roig y es una joven española que tiempo atrás publicó un video en TikTok que rápidamente se volvió viral. ¿De qué se trataba? La mujer se enteró que tenía leucemia y sus amigas, sabiendo que le era algo difícil asistir a la fiesta de graduación, le llevaron un poco de alegría al hospital.

Recientemente, la joven española contó la segunda vez que fue diagnosticada con cáncer y cómo cambió su vida. “Estaba de viaje de estudios y me sentía muy muy cansada”, se lee en la parte inicial del video. Cuando volvió pensó que su cansancio se debía por su 2° de batch.

Al día siguiente, la mujer despertó con un ojo hinchado y un fuerte dolor de cabeza. Los síntomas eran cada vez más fuertes y llegó a casi 40 de fiebre. “No me aguantaba y si me levantaba me desmayaba”, agregó.

La joven indicó que no podía caminar y le dijeron que podía tratarse de una fuerte gripe; sin embargo, Marta reveló que la volvieron a internar a urgencias porque presentaba fiebre y no le bajaba con nada.

La reacción de los doctores

Tras ser internada, los doctores le hicieron más análisis para saber qué podía tener y grande fue la sorpresa que se llevó Marta al ver sus reacciones. ¿Dijeron algo? No y ese fue el punto: su silencio. Marta sabía que el diagnóstico no era algo alentador.

“Me diagnosticaron leucemia por segunda vez después de 9 años. Empecé la quimioterapia”, añadió Marta, quien decidió raparse porque empezó a perder el cabello producto de la quimioterapia. Sus amigos y pareja no la dejaron sola.

No baja los brazos

Si bien la joven español aseguró que ahora tiene más efectos secundarios producto de la quimioterapia, no baja los brazos y se muestra optimista con vencer el cáncer.

“Todo va ir bien”, finalizó la joven, quien viene recibiendo miles de muestras de cariño de personas de todo el mundo, quienes se conmovieron con su historia. El video ha tenido gran impacto en TikTok y es tendencia en España.

