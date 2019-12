Enero de 2015 será una fecha que Miché Solomon recordará hasta el fin de sus días ya que fue cuando descubrió que por 17 años estuvo viviendo una vida que no le correspondía. La joven comenzaba a cursar el último año de secundaria con la novedad de que una chica nueva llamada Cassidy Nurse, que era tres años más joven que ella, era idéntica a ella.

Si bien al principio no le prestó mucha atención, cuando se encontró con su “gemela” en un pasillo de la escuela sintió una conexión instantánea que no podía explicar. “Sentí como si la conociera. Fue algo muy aterrador. No podía entender por qué sentía algo como esto”, señaló en declaraciones al portal BBC.

Pese a su diferencia de edades, Miché y Cassidy empezaron a pasar tiempo juntas y cuando alguien les preguntaba si eran hermanas, ellas respondían en tono de broma que quizá lo fueron en otra vida. Un día ambas se tomaron un selfie y sus amigos le preguntaron a Miché si estaba segura de que no había sido adoptada.

No fue hasta que las adolescentes les mostraron el ‘selfie’ a sus respectivas familias que la verdad comenzó a desentrañarse. Lavona, la madre de Miché, comentó cuán similares se veían las dos y su pareja Michael, también padre de la joven, reconoció a Cassidy como la hija del nuevo amigo que conoció en la tienda de electrónicos que solía frecuentar.

Sin embargo los padres de Cassidy, Celester y Morne Nurse, quedaron estupefactos al ver la fotografía y le dijeron a su hija que le preguntaran si había nacido el 30 de abril de 1997. “¿Por qué? ¿Me estás acechando por Facebook?”, atinó a decir Miché, que finalmente terminó revelando que aquella sí era su fecha de nacimiento.

Unas semanas después, Miché recibió en la oficina del director de su escuela la visita de dos trabajadores sociales que le contaron la historia de una bebé de tres días de nacida llamada Zephany Nurse, que había sido raptada del Hospital Groote Schuur en la ciudad de Cape Town hace 17 años y que nunca había sido encontrada.

Fue en ese momento que los trabajadores sociales le explicaron a Miché que existe evidencia que sugiere que ella podría ser la bebé secuestrada. Sorprendida por sus palabras, ella dijo que en su acta de nacimiento figuraba que su madre dio a luz en el hospital Retreat pero sus interlocutores le revelaron que no existía ningún registro de que haya ocurrido.

Aun pensando que todo se trataba de un terrible error, Miché aceptó hacerse una prueba de ADN ya que confiaba mucho en la mujer que la crio, ya que ella nunca le mentiría, “especialmente sobre quién era ella y de dónde provenía”; sin embargo, al final se descubrió que Miché Solomon y Zephany Nurse eran la misma persona.

La historia de la bebé robada encontrada de casualidad casi dos décadas después acaparó titulares en Sudáfrica y en todo el mundo, cambiando por completo la vida de Miché en el proceso ya que no pudo volver a la casa en la que creció y pasó los siguientes tres meses en un hogar temporal hasta cumplir la mayoría de edad (18 años).

Pero eso no fue todo ya que Lavona Solomon, la mujer con la que creció creyendo que era su madre, fue arrestada y Michael, el hombre que ella reconoce como su padre, fue interrogado seriamente por las autoridades ya que querían saber si fue cómplice de su pareja en el secuestro de la hija recién nacida de la familia Nurse hace 17 años.

La policía no encontró evidencia que demostrara que Michael Solomon supiera que Miché había sido robada de sus padres biológicos y fue puesto en libertad. Incluso dijo que su pareja sí estuvo embarazada, por lo que se concluyó que pudo haber sufrido un aborto y fingió seguir encinta hasta que raptó a la bebé y la presentó como si la hubiera traído al mundo.

Durante el juicio, en el que Miché y sus verdaderos padres biológicos estuvieron presentes, Lavona Solomon negó haber hecho algo malo. En su testimonio, habló sobre los numerosos abortos que sufrió, sus dificultades para concebir y su desesperación para adoptar un hijo hasta que una mujer le ofreció un bebé de alguien que no quería convertirse en madre.

Sin embargo, su versión no pudo ser contrastada y el tribunal sentenció a Lavona Solomon a 10 años de cárcel al ser hallada culpable de los delitos de secuestro, fraude y violación del Acta Infantil, siendo duramente criticada por no demostrar arrepentimiento durante el tiempo que duró el proceso.

Si bien Celeste y Morne Nurse tuvieron otros tres hijos, ellos nunca dejaron de buscar a su primogénita Zephany y celebraron cada uno de sus cumpleaños, incluso después de haberse divorciado, sin imaginarse que vivía a solo 5 kilómetros de distancia bajo el nombre de Miché Solomon.

Ahora, después de un extraordinario giro de los acontecimientos, los verdaderos padres biológicos de Miché se vieron cara a cara con la hija que perdieron hace 17 años pero ella no se sentía cómoda ya que se encontraba en un estado emocional muy frágil debido a la doble vida que llevó sin saberlo.

Pese a ello, Miché asegura que no le guarda rencor a la mujer que la raptó cuando era una recién nacida y ahora, cuatro años después de descubrir la verdad sobre su identidad y pese a que tuvo la chance de vivir con uno de sus padres biológicos para vivir en familia, la joven actualmente vive con Michael, el hombre que la crio creyendo que era su propia hija.

“[Mis padres biológicos] están divorciados, así que se desestabilizó la unidad familiar. Así que opté por la decisión más obvia y sensata: mudarme de vuelta con Michael, ese es mi espacio seguro, ese era mi hogar”, reveló Miché, que decidió conservar el nombre con el que creció ahora que tiene su propia familia ya que es madre de dos hijos.

Lavona Solomon todavía saldrá libre en el 2025 pero Miché espera que el tiempo pase volando y que la mujer a la que llamó madre vuelva a casa. Y sobre Zephany Nurse, su verdadero nombre, la joven asegura que aprendió a convivir con sus dos identidades y que no le importa que la llamen por ese o su antiguo nombre.

