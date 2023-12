Cada año miles de estudiantes latinos viajan a Estados Unidos en búsqueda de un futuro promisorio. Una joven colombiana no fue la excepción y, aunque al inicio le fue bien como niñera, la experiencia resultó ser mala. Cuando estaba a punto de regresar a su país, sin embargo, su vida dio un giro tremendo cuando le presentaron a Andrew.

Con el fin de pagar sus estudios en la universidad, donde eligió la carrera de contaduría pública, Valentina Becker trabajó como camarera en un restaurante de Cartagena, su ciudad natal. Al poco tiempo, sin embargo, escuchó una charla en su facultad que consistía en reclutar a mujeres que se encarguen del cuidado de niños en Estados Unidos. Después de unos meses, se inscribió.

“Yo quería un nuevo desafío, así que puse manos a la obra para lograrlo”, indicó la colombiana en entrevista con Clarín.

En junio del 2021, después de hacer papeleos durante dos años, emigró al país norteamericano para trabajar como niñera, gracias a la empresa “Au Pair”, famosa organización de empleo a nivel mundial.

Mala experiencia como niñera

Valentina trabajó en una casa del estado de Georgia y estuvo a cargo de dos niños, uno de 12 años y otro de 8. El trato de los dueños de la casa fue relativamente bueno en los primeros meses, pero después recibió maltratos.

“(los dueños) no querían que use pantalones cortos o polleras por los niños y me sentí muy agobiada por eso”, dijo.

Después de seis meses, el contrato de Valentina finalizó en diciembre y, para distenderse un momento, viajó hasta Nevada para disfrutar de las fiestas junto a su amiga.

Encontró el amor cuando estaba a punto de dejar Estados Unidos

Durante una cena navideña, la dueña de la casa le presentó a Valentina a Andrew, un amigo de su novio y la química entre ambos fue inmediata.

“Intercambiamos números telefónicos en esa salida y al día siguiente tuvimos nuestra primera cita en ‘Lake Tajo’, un lugar cubierto de nieve. Él fue muy romántico conmigo, hizo lo imposible para verme inclusive con las carreteras llenas de hielo, estuvo increíble”, explicó la joven que hoy tiene 24 años.

La colombiana consiguió un nuevo trabajo como niñera al poco tiempo, esta vez en el estado de Virginia. Sin embargo, después de un tiempo, tuvo la idea de retornar a su país natal, pero fue sorprendida por una petición de Andrew, con quien se había mantenido en contacto.

El estadounidense le regaló un viaje a Las Vegas y, tras encontrarse, el pasado 17 de junio de 2022, propuso matrimonio a la colombiana. Ella aceptó sin titubeos, pues estaba enamorada.

“Casarme con él fue la mejor decisión que tome en mi vida, es amoroso y hace cosas por mí que nadie hizo”, reconoció.

Los flamantes esposos viven en la actualidad en Tampa, Florida. Aunque Valentina sigue trabajando como niñera, ha incursionada en la creación de contenidos y asegura que es una “agradecida de la vida”.

Te recomiendo ver este video

Migrantes cruzan río en frontera México - Estados Unidos pese a ola de frío de hasta 3 grados