Los especialistas siguen trabajando para encontrar una cura contra el coronavirus. Aún no existe la vacuna pero es fundamental poder encontrar de manera veloz a los afectados para colocarlos a buen recaudo y evitar que la enfermedad continúe expandiéndose. En esta tarea, los perros podrían ser de gran ayuda.

Científicos de Londres explican que los canes podrían revolucionar la búsqueda de Covid-19 al olfatear los sutiles olores producidos por el virus cuando está dentro del cuerpo humano.

London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) está financiando un proyecto de capacitación a canes para detectar a personas con apariencia saludable, que no sean dado cuenta que son portadores. Si este tiene éxito, los detectives animales podrían trabajar por todo el Reino Unido, según explica Bloomberg.

“Son etapas muy tempranas. Sabemos que las enfermedades tienen olores, incluidas las enfermedades respiratorias como la gripe, y que esos olores son, de hecho, bastante distintos. Existe una muy buena probabilidad de que COVID-19 tenga un olor específico, y si es así estoy realmente seguro de que los perros podrán aprenderse el olor y detectarlo”. dijo James Logan, director del Departamento de Control de Enfermedades de LSHTM.

Ya se cuenta con perros con el sentido del olfato altamente desarrollado para diagnosticar distintos males como la enfermedad de Parkinson y varios tipos de cáncer.

Si ahora el proyecto de detección de coronavirus funciona, entonces se podría hacer un despliegue de perros para "escanear" al personal de hospitales, hogares de ancianos y cuando se reanuden los viajes también podrían olfatear a transportistas involuntarios en aeropuertos y estaciones de ferrocarril.

Olfatear a miles de personas por día sería una herramienta clave para que al vida diaria vuelva a la normalidad de forma rápida y segura.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

