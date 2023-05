Cuando una persona llega a los 50 años recuerda aquellas anécdotas en su adolescencia, pero al mismo tiempo saca cuenta de lo “poco” que le falta en vida. Y no estamos exagerando. La gran mayoría piensa que ya vivieron lo suficiente y no llegarán a los 80, pero ese no es el caso de esta ciudadana de Nueva York.

Antoinette Inserra cumplió 104 años el mes pasado y contó el secreto de su longevidad. Obviamente, todo va de la mano de una buena alimentación, pero también reveló que no puede irse a dormir sin una copa de cerveza o vermú.

“Me encanta mi cerveza”, dijo Inserra, originaria de Staten Island, al portal Today. Su hija Phyllis Scotto bromeó que ese es su mayor secreto para llegar a esa edad y, además, indicó que ella no sale si no está maquillada.

El 21 de abril, Inserra celebró su onomástico en compañía de su familia, que le organizó una fiesta para conmemorar la ocasión especial. Lo más conmovedor de la noche fue el momento en que se juntó varias generaciones para la velada.

De acuerdo a NY Post, la adulta mayor es una entusiasta de las compras y a los juegos de azar. En 1944 se casó con su esposo, Vincent, pero el destino le tenía preparado otros planes para él: falleció a los 68.

Su hija contó que su madre tuvo COVID-19 dos veces, pero le puso ganas y logró sobrevivir. “Y luego pudo ver a (mi hijo) tener su primer bebé. Así que ha sido todo un logro lo que ha hecho. Ella sorprende a todos”, señaló.

Una familia numerosa

La residente de Staten Island tiene cuatro hijos, ocho nietos y nueve bisnietos, y en diálogo para Today reveló que nunca imaginó que estaría viva para ver crecer tanto a su familia.

La numerosa familia de Antoinette Inserra. | Foto: Phyllis Scotto / Facebook

Así como su secreto es tomar una copa de cerveza todos los días, Inserra aseguró que la clave radica en mantener una actitud positiva y encontrar alegría en los placeres de la vida.

“Solo digo lucir bien y hacer buenos amigos. Sé amable con ellos y tendrás buenos amigos”, fue el mensaje que dejó para futuras generaciones.