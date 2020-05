Tras pasar 28 días con el nuevo coronavirus en su cuerpo y haberlo superado, Ángel Villagómez, reportero de “Un nuevo día”, de Telemundo, narró todo lo que le tocó vivir desde que empezó a sentir los síntomas de esta enfermedad.

Aunque el objetivo de su video era dar ánimos a la gente que está pasando esta difícil situación, por algunos momentos se le quebró la voz y derramó unas lágrimas. El periodista dijo que aún tiene secuelas del COVID-19, pero lo más importante es que está siguiendo las terapias para regresar a la normalidad.

Asimismo, agradeció a Dios por haberlo sanado y a su familia, cuyos padres también tenían el virus, por darle ánimos en todo instante.

EL DRAMÁTICO TESTIMONIO DEL REPORTERO DE TELEMUNDO

A continuación, te contamos el dramático testimonio de Ángel Villagómez para las personas que tienen el coronavirus e incluso para quienes temen contraer el mal.

TODO EMPEZÓ CON DOLORES

El reportero contó que el 26 de marzo su vida cambió por completo, aunque en un inicio no sospechaba que tenía el virus. “Recuerdo que ese día, yo empecé con dolores en las piernas y cadera, y sentía como una gripe. Yo había llegado de Ecuador dos semanas antes y supuse que era el cambio de clima, por lo que no le puse mucha atención; hasta que un día, cuando iba a hacer ejercicios, sentí dos flexiones en el pecho, me ahogué y me sentí agotado. Mis padres tenían los mismos síntomas, por lo que decidimos enfrentar las cosas y realizarnos las pruebas. Los tres dimos positivo”.

Dijo que desde ese momento entendieron que el COVID-19 estaba en ellos y tuvieron que prepararse. Ahí se dio cuenta de que este mal no solo atacaba a personas mayores, sino también a la gente saludable, pues él todos los años se hace un chequeo médico general y en enero le dijeron que estaba muy bien de salud.

Ángel Villagómez jamás perdió la fortaleza y se encomendó a Dios (Foto: Instagram de Ángel Villagómez)

LE FALTABA EL AIRE Y PENSÓ QUE ERA EL FINAL

“Tras el dolor de mis piernas, el 2 de abril empecé a echar un desinfectante con olor a popurrí en mi casa y no podía olerlo, pensé que era el producto, aunque me preocupé y cogí un jabón y tampoco lo sentí, al igual que el alcohol. Ahí entendí que estaba empezando a perder el olfato y entré en pánico, me puse nervioso y me afectó emocionalmente”, narró.

Tras ello, Villagómez señaló que fue a la casa de su hermano, donde también detectaron que tenían el mal y pudo calmarse. A los tres días, volvió a sentir los olores; sin embargo, todo empezó a complicarse al día siguiente.

“Me faltaba el oxígeno. Cuando caminaba sentía que me ahogaba, no podía respirar, que el aire se me quedaba a la mitad de la garganta. Así estuve dos semanas y adicional a ello entré en depresión, no quería hablar con nadie, me alejé de todo (…). Un día me estaba ahogando y tuvieron que llamar a la ambulancia, cuando llegó y me tocó bajar, sentí que no iba a ver más a mi familia, que todo terminaba ahí (…), pero el momento que iba entrar a la ambulancia me volvió el oxígeno. Solamente Dios pudo haberlo hecho”, dijo el periodista de Telemundo.

Ángel Villagómez había viajado a su natal Ecuador y a su regreso le detectaron COVID-19 (Foto: Instagram de Ángel Villagómez)

EMPEZÓ A CONVIVIR CON EL NUEVO CORONAVIRUS

Después de haber sentido que empezó a volver a respirar de manera normal, decidieron no llevarlo al hospital y dejarlo en la casa de sus padres, donde se encontraba. Ahí empezó a convivir con el COVID-19; de hecho, contó que desde el día que se enteró de la enfermedad tomaba todo tipo de té y compró un sedante natural que lo ayudaba a dormir un poco. Pero el virus iba a seguir atacando su cuerpo.

“Un día me levanté y tenía toda la cara manchada porque este mal causa alergia. No podía dormir y me levantaba a las 3 o 4 de la madrugada, quería arrancarme la piel. Una noche me puse sábila y calmó un poco. La verdad es que estos síntomas afectan emocionalmente, de ahí se me fueron los malestares y cuando estaba feliz volvía a ahogarme, pero con una tos seca y pasé varios días así, pero lo superé”, indica el reportero.

Ángel Villagómez quedó con secuelas del virus y está en terapia (Foto: Instagram de Ángel Villagómez)

SUPERÓ LA ENFERMEDAD Y FUE DADO DE ALTA

El reportero de “Un nuevo día” contó muy emocionado que tras hacerse un nuevo análisis salió negativo, al igual que sus padres. “Gracias a Dios, mi papá, mi mamá y yo dimos negativo, ya no tenemos el COVID-19 dentro de nuestros cuerpos. Ellos y yo estamos bien, por fortuna a ellos les agarró levemente”.

Contó que tiene secuelas porque sus pulmones quedaron afectados y le indicaron que iba a continuar con un poco de tos por unas semanas más. “Me dijeron que esto es normal, tengo un inhalador y tomo cosas para no ahogarme”.

Finalmente pidió a no desanimarse o derrumbarse cuando tengan el coronavirus y creer mucho en Dios. “Esta enfermedad es muy mental. Aparte de los síntomas, todo está en la cabeza. Si pasas por COVID-19 no veas noticias porque te enferman más; por eso te recomiendo alejarte de las personas negativas (…). Oren mucho, no importa la religión que tengas, hablen con Dios, escúchenlo, él cumple sus promesas”.

