Con más de 230.000 contagiados por coronavirus, Nueva York se encuentra bajo cuarentena obligatoria. Es el estado más afectado en Estados Unidos —el epicentro de la pandemia— por el alto nivel de infectados al interior de sus fronteras. Frente a esto, es importante tener presente los mejores hospitales en la Gran Manzana, ya que sería en ellos donde las personas podrán realizarse una prueba de descarte del COVID-19.

Cabe destacar, que Nueva York tiene a la segunda población de latinos más numerosa de Estados Unidos, después de Los Ángeles. En su territorio se encuentra más de 5 millones de hispanos, de los cuales aproximadamente más de un millón son puertoriqueños, más de 800 mil dominicanos y casi medio millón de mexicanos, entre otras nacionalidades de latinos.

El estado de Nueva York ya ha supera los 17.000 muertos por COVID-19, el 70% de estos fallecidos se encuentran en la ciudad de Nueva York. De este total se ha revelado que el 34% son latinos. Teniendo en cuenta la densidad demográfica de la Gran Manzana y la composición de la misma, es deducible que la población latina se haya visto altamente expuesta al contagio del coronavirus. Las autoridades neoyorkinas atribuyen esta mortalidad a la falta de acceso a la salud debido a la situación migratoria o a la barrera del idioma.

LOS HOSPITALES MÁS PRESTIGIOSOS DE NUEVA YORK

Tres de los 20 hospitales más importantes de Estados Unidos —según el informe de U.S. News & World— se ubican en Nueva York. Nos referimos a New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell, NYU Langone Hospitals y Mount Sinai Hospital. Los dos primeros también destacaron en listas de los mejores hospitales en geriatría y neumología, hechas por la misma institución.

New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | Dirección: 525 East 68th Street, New York, NY 10065-4870 | Teléfonos: (877) 857-5250 y (877) 697-9355

NYU Langone Hospitals | Dirección: 550 First Avenue, New York, NY 10016-6402 | Teléfonos: 646-681-5867 y (212) 263-7300

Mount Sinai Hospital | Dirección: One Gustave L Levy Place, New York, NY 10029-0310 | Teléfonos: 877-325-9250 y (212) 241-6500

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | Dirección: 1275 York Avenue New York, NY 10065-6007 | Teléfono: (212) 639-2000

North Shore University Hospital | Dirección: 300 Community Drive Manhasset, NY 11030-3816 | Teléfono: (516) 562-0100

HOSPITALES DE CAMPAÑA CONTRA EL COVID-19 EN NUEVA YORK

La realidad en Nueva York es abrumadora y los hospitales se han visto desbordados, el sistema de salud se Estados Unidos se encuentra saturado por el COVID-19. Ante ello, se dispuso implementar varios hospitales de campaña a lo largo del país norteamericano. Nueva York tiene al menos tres.

Por iniciativa de una organización religiosa humanitaria, se instaló el primer hospital de campaña en Central Park. Se trata de una serie de carpas blancas en las que se atiende a pacientes diagnosticados con COVID-19, lo cual ha transformado dramáticamente el paisaje neoyorkino.

Como en las épocas medievales de la peste, otro hospital de campaña es el que se instaló en la catedral de San Juan el Divino, ubicada en Manhattan, esta es considerada la mayor iglesia gótica del mundo. Alberga nueve carpas médicas a temperatura controlada, estarán instaladas en su nave y en su cripta. Se estima que en una semana estará lista para recibir pacientes.

Un tercer lugar donde se armó un hospital de campaña es en el centro de convenciones Javits. En este local los militares instalaron 2.500 camas para atender a los pacientes con coronavirus. El objetivo de estos tres esfuerzos es aliviar la saturación en los centros médicos y hospitales.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: en Estados Unidos las comunidades latinas y afroamericanas son las más afectadas

Coronavirus: en EEE.UU las comunidades latinas y afroamericanas son las más afectadas

TE PUEDE INTERESAR

--------------

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.