Como si supiera lo que estaba próximo a pasar, Jonathan Coelho escribió una carta de despedida a su adorada familia antes de ser entubado, debido al tratamientos que recibió al contraer coronavirus. La historia de este hombre ha llegado al corazón de millones de personas en Estados Unidos, después que su caso se hiciera viral en una página de Facebook, donde solicitaban ayuda.

El pasado 26 de marzo, Jonathan Coelho, de 32 años, fue ingresado a un hospital por presentar complicaciones respiratorias graves, donde le informaron que dio positivo al Covid-19. En un principio, se pensó que sería dado de alta en una semana, pero su situación empeoró y tuvieron que ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos, donde le pusieron un respirador con la esperanza de estabilizarlo, pero desafortunadamente, eso nunca pasó.

El padre de dos niñas presintió que su tiempo en esta tierra se agotaba, por lo que decidió escribirle una carta en su teléfono móvil a su adorada esposa: “Las amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que yo podría haber deseado. Soy tan afortunado, me siento tan orgulloso de ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny. Katie, tú eres la persona más bella y bondadosa que yo he conocido. Asegúrate de vivir tu vida con felicidad y la misma pasión que me hizo enamorarme de ti”.

Casi un mes después de ingresar al hospital, Jonathan falleció por un paro cardíaco y dejó no solo desconsolados a los internautas que seguían su historia a través de una página de Facebook, sino también a su esposa Katie Coelho y sus hijas Penélope, de 10 meses, y Braedyn, de 2 años. El hombre era un sobreviviente del cáncer, tras ganar dos duras batallas cuando tenía 8 y 16 años.

Su esposa pudo acceder al mensaje de despedida, cuando las enfermeras le entregaron las cosas de Jonathan horas después de fallecer. Para solventar los gastos médicos de su esposo, Katie creó una cuenta en GoFundMe, donde escribió que el hombre era el único proveedor de la casa, pues ella cuidaba incansablemente a sus pequeñas, especialmente a Braedyn, quien tiene parálisis cerebral. Afortunadamente la mujer ha recibido el apoyo de miles de personas, llegando a reunir más de 600 mil dólares.

