Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia del coronavirus, por ello los Estados y condados han ido tomando medidas preventivas. En Miami-Dade se han cerrado varios comercios para evitar la propagación del COVID-19, solo aquellos negocios considerados “esenciales” permanecen atendiendo, pero con ciertas restricciones. Entre ellos figuran, como era de esperarse, los supermercados.

En Miami hay varios centros comerciales y supermercados que están acatando las medidas del condado. Incluso hay algunas cadenas que están endureciendo sus protocolos conforme la pandemia de COVID-19 avanza en Estados Unidos y el mundo. Aquí te presentamos algunos datos para que puedas hacer tus compras en Walmart, Whole Foods Market y Sedano’s.

Walmart

En Walmart se fueron tomando medidas conforme el coronavirus avanzaba en Estados Unidos. Desde el 15 de de marzo, esta cadena redujo los horarios de atención en sus locales de 24 horas (de 6:00 a.m. a 11 p.m. para el cierra). Mientras que los locales con horarios más reducidos (por ejemplo, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.) mantuvieron sus mismos horarios.

Diez días después, tomaron nuevas medidas. Todos los locales de la cadena se alinearon bajo un mismo horario desde el 25 de marzo, atienden desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 p.m. El objetivo de esta reducción del horario de atención radica en que quieren tener sus locales abastecidos y limpios para recibir a su clientela.

A esta medida añadieron una para beneficiara la población más vulnerable, los adultos mayores. Walmart ha dispuesto que todos los jueves, tras la apertura de sus locales se tenga una hora exclusiva para personas de la tercera edad.

Locales de Walmart en Miami:

Miami: Walmart Supercenter #4303. Dirección: 3200 Nw 79th Street.

Miami: Neighborhood Market #4140 Dirección: 6991 Sw 8th St.

Miami: Walmart Supercenter #5854 Dirección: 8400 Coral Way.

Doral: Walmart Supercenter #2091 Dirección: 8651 Nw 13th Ter.

Miami: Walmart Supercenter #4161 Dirección: 9191 W. Flagler St.

Hialeah: Neighborhood Market #5945 Dirección: 400 W 49th St.

Hialeah: Walmart Supercenter #2814 Dirección: 9300 Nw 77th Ave.

North Miami Beach: Walmart Supercenter #3235 Dirección: 1425 Ne 163rd St.

Miami Gardens: Walmart Supercenter #3397 Dirección: 17650 Nw 2nd Ave.

Miami Gardens: Neighborhood Market #2907 Dirección: 3791 Nw 167th Street.

Hialeah Gardens: Neighborhood Market #5615 Dirección: 11800 Hialeah Gardens Blvd.

Miami Gardens: Walmart Supercenter #3311 Dirección: 19501 Nw 27th Ave.

Hialeah: Walmart Supercenter #1590 Dirección: 5851 Nw 177th St.

Miami: Neighborhood Market #5719 Dirección: 14720 Sw 26th St.

Hallandale Beach: Walmart Supercenter #1996 Dirección: 2551 E Hallandale Beach Blvd.

Miramar: Walmart Supercenter #1511 Dirección: 1800 South University Drive.

Kendall: Walmart Supercenter #1680 Dirección: 15885 Sw 88th St.

Hollywood: Walmart Supercenter #3163 Dirección: 301 S State Road 7.

Miami: Walmart Supercenter #5912 Dirección: 21151 S Dixie Hwy.

Pembroke Pines: Walmart Supercenter #5932 Dirección: 12800 Pines Blvd.

Dania Beach: Neighborhood Market #4563 Dirección: 401 E Sheridan St.

Davie: Neighborhood Market #4826 Dirección: 8550 Stirling Road.

Pembroke Pines: Walmart Supercenter #2591 Dirección: 151 Sw 184th Ave.

Davie: Walmart Supercenter #2987 Dirección: 4301 S University Dr.

Cooper City: 4700 S Flamingo Rd. Dirección: Walmart Supercenter #1845

Miami: Neighborhood Market #3935 Dirección: 14325 Sw 268th.

Homestead: Walmart Supercenter #5671 Dirección: 13600 Sw 288th St.

Fort Lauderdale: Walmart Supercenter #2946 Dirección: 2500 W. Broward Boulevard.

Homestead: Neighborhood Market #3183 Dirección: 1499 South Dixie Hwy.

Plantation: Neighborhood Market #4595 Dirección: 1885 N Pine Island Rd.

Florida City: Walmart Supercenter #2727 Dirección: 33501 S Dixie Hwy.

Lauderdale Lakes: Walmart Supercenter #3625 Dirección: 3001 North State Road #7.

Sunrise: Walmart Supercenter #2151 Dirección: 12555 W Sunrise Blvd.

Sunrise: Walmart Supercenter #1349 Dirección: 3306 North University Drive.

North Lauderdale: Walmart Supercenter #1851 Dirección: 7900 W Mcnab Rd.

Tamarac: Neighborhood Market #2930 Dirección: 6931 Nw 88th Avenue.

Pompano Beach: Neighborhood Market #4617 Dirección: 1199 S Federal Hwy.

Pompano Beach: Walmart Supercenter #2962 Dirección: 2300 W Atlantic Blvd.

Margate: Walmart Supercenter #5325 Dirección: 5555 W Atlantic Blvd.

Coral Springs: Neighborhood Market #4380 Dirección: 10635 W Atlantic Blvd.

Coral Springs: Walmart Supercenter #1387 Dirección: 3801 Turtle Creek Dr.

Coral Springs: Neighborhood Market #4498 Dirección: 4650 N University Dr.

Pompano Beach: Walmart Supercenter #1517 Dirección: 5001 N Federal Highway.

Deerfield Beach: Neighborhood Market #3104 Dirección: 1101 S. Military Trl.

Coral Springs: Walmart Supercenter #2963 Dirección: 6001 Coral Ridge Dr.

Coconut Creek: Walmart Supercenter #1916 Dirección: 5571 W Hillsboro Blvd.

Boca Raton: Walmart Supercenter #3858 Dirección: 22100 S State Road 7.

Delray Beach: Neighborhood Market #2406 Dirección: 3155 South Federal Highway.

Delray Beach: Walmart Supercenter #1589 Dirección: 16205 S Military Trl.

Tal y como se observa en esta lista, hay 49 locales de Walmart en Miami y cerca a este condado. En caso hayan mayores modificaciones de horario, producto de la pandemia del coronavirus, puedes revisar en su página web los locales que aún siguen funcionando.

Whole Foods Market

Esta cadena fue fundada en 1980, es otro de los supermercados más visitados de Estados Unidos. Aquí se pueden encontrar alimentos naturales y orgánicos. En Miami solo hay cuatro locales de Whole Foods Market y atienden desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Puedes verificar el local más cercano de Whole Foods Market en el siguiente enlace.

Al igual que Walmart, en Whole Foods Market se ha destinado una hora para el adulto mayor. La diferencia radica en que esta cadena aplica esta condición todos los días. De esta forma, los clientes mayores de 60 años pueden comprar comenzando una hora antes de que las tiendas abran al público en general, es decir, a las 7:00 a.m.

Locales de Whole Foods Market en Miami:

Dadeland. Dirección: 7930 SW 104th St, Miami, FL 33156, Estados Unidos.

Dowtown Miami. Dirección: 299 SE 3rd Ave, Miami, FL 33131, Estados Unidos.

South Beach. Dirección: 1020 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139, Estados Unidos.

North Miami. Dirección: 12150 Biscayne Blvd, North Miami, FL 33181, Estados Unidos.MIRA

Sedano’s

Uno de los supermercados más populares entre la comunidad hispana en Estados Unidos es Sedano’s Supermarkets. Esta empresa nació en 1962, con un supermercado en Hialeah, Florida. desde aquel entonces ha crecido y actualmente tiene 35 locales independientes. Se caracteriza por proveer a la comunidad latina de los insumos gastronómicos que esta necesita para preparar sus recetas tradicionales.

Al igual que los otros supermercados de Miami, Sedano’s ha dispuesto que todos los días los adultos mayores ingresen una hora antes a sus locales para hacer las compras más seguros. Esto sería entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. de cada día. Por lo demás, mantiene su horario de atención normal.

Locales de Sedano’s en Miami:

Hialeah #43. Dirección: 1170 W 49 St, Hialeah, FL, 33012.

Miami #42. Dirección: 3801 West Flagler Street, Miami, FL 33134.

Miami Gardens #36. Dirección: 18600 NW 87 Ave., Miami FL 33015.

Westchester #38. Dirección: 8601 Bird Road, Miami FL 33155.

West Dade #15. Dirección: 13659 S.W. 26 Street, Miami FL 33175.

West Dade #18. Dirección: 12175 S.W. 26 Street, Miami FL 33175.

West Dade #32. Dirección: 14655 SW 56 Street, Miami FL 33175.

West Dade #37. Dirección: 14524 SW 8th Street, Miami FL 33184.

West Kendall #21. Dirección: 13794 S.W. 152 Street, West Kendall FL 33177.

West Kendall #29. Dirección: 16255 S.W. 88 Street, West Kendall FL 33196.

Westchester #5. Dirección: 9688 S.W. 24th Street, Miami FL 33165.

West Miami #4. Dirección: 6709 West Flagler St., Miami FL 33144.

Miami #17. Dirección: 10720 West Flagler Street, Miami FL 33175.

Little Havana #23. Dirección: 2425 S.W. 8th Street, Miami FL 33135.

Little Havana #14. Dirección: 1263 West Flagler Street, Miami FL 33135.

Hialeah #9. Dirección: 4040 East 4th Ave., Hialeah FL 33013.

Hialeah #8. Dirección: 3950 West 12th Ave, Miami FL 33012.

Hialeah #26. Dirección: 2301 West 52nd Street, Hialeah FL 33016.

Hialeah #22. Dirección: 5360 West 16th Ave., Hialeah FL 33012.

Hialeah #16. Dirección: 3925 Palm Ave., Hialeah FL 33012.

Hialeah #11. Dirección: 950 East 4th Ave., Hialeah FL 33010.

Hialeah #10. Dirección: 1690 West 68th Street, Hialeah FL 33014.

Hialeah #1. Dirección: 840 East 41st street, Hialeah FL 33013.

Doral #33. Dirección: 10780 NW 58 Street, Miami FL 33178.

Coral Gables #7. Dirección: 4803 SW 8 Street, Coral Gables FL 33134.

Corporate Office #28. Dirección: 3140 West 76 Street, Hialeah FL 33018 .

Miami Gardens #20. Dirección: 6430 N.W. 186 Street, Miami FL 33015.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Trump amenaza con suspender la contribución de Estados Unidos a la OMS.

Coronavirus: Trump amenaza con suspender la contribución de Estados Unidos a la OMS. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR