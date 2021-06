Una joven de Murcia, España, fue diagnosticada de covid-19 el pasado 27 de octubre de 2020. Desde entonces sufre una auténtica pesadilla: no puede dejar de toser. Esta condición ha cambiado radicalmente su vida, además de causarle una creciente ansiedad debido a que los médicos no pueden encontrar un tratamiento para su condición.

Verena García, de 16 años, explica que tose cada tres segundos durante las 24 horas del día. Además, ha afirmado que tiene “muchas más secuelas como mareos o inflamación articular”. Lo más preocupante es que ningún especialista parece dar con una solución. “No hay un diagnóstico claro”, dice la joven en conversación con El Mundo.

“Mi vida ha cambiado completamente. No puedo ir al cine, salir con mis amigas, ir a comer... Tengo que pasarme el día en casa. No puedo ir a clase, solamente me conecto online”, explica.

Sin embargo, los problemas no terminan allí. Además de la tos constante, Verena sufre también de constantes “dolores de cabeza, mareos, inflamación y otras cosas que van saliendo”.

“La tos crónica tiene 3 grandes causas que se llevan el 90% de las causas de tos, las que se estudian con dos simples exámenes. La descarga posterior (el moco que cae por atrás de la rinitis alérgica), la irritación de las cuerdas vocales y la tercera es el asma. (...) La mayor cantidad de los pacientes que me ha tocado ver tenían los 3 componentes”, explica el doctor broncopulmonar Jorge Dreyse en conversación con el medio Mega.

En caso de que se descarten estas causas básicas, habría que hacer una tomografía computada de tórax. “Después de eso entramos al territorio probablemente neurológico, neuro pulmonares”, comenta el especialista. “El covid todavía no nos ha mostrado todas las cosas que puede producir, lamentablemente”.

Por el momento, no sabremos todos los efectos adversos que derivan del virus, ni hemos conocido todos los casos extraños que podrían resultar.

