“Tengo que sacar a mis nietos adelante”, es la frase de Rosalina Moreno García que más impacto causó en quienes conocieron su caso. Ella es una abuelita mexicana que lejos de quedarse de brazos cruzados, sale cada día a la calle a buscar el sustento para su familia y no lo hace sola, sino que la acompañan los niños que tanto ama. Un video viral de TikTok dio a conocer su historia y desde ahí no ha dejado de recibir mensajes de elogio, así como destacar la agradable actitud de uno de los pequeños.

La cuenta @simonpollo en la que se comparten diversos casos de ayuda social en México, difundió las imágenes de esta mujer que sale con su carrito lleno de dulces como churritos, bombones, chocolates y paletas junto a los infantes a quienes no puede dejar solos porque sus papás no están en casa.

“Oiga señora con todo respeto, veo que trae a unos niños aquí, qué son de usted”, empieza preguntándole a lo que ella indica que “son mis nietos, andan conmigo, ahorita no están sus papás. Yo soy la que los cuida, Yo los tengo que sacar adelante porque solitos no los puedo dejar”.

Tras esto, el hombre que graba las imágenes agrega: “Veo que desde varias cuadras caminando, ¿hacia dónde va?”, y ella explica que se dirige hacia la escuela de Genaro para vender.

La gran actitud del pequeño vendedor

Uno de los momentos que más destacó de la grabación es cuando el tiktoker decide comprarle algunos dulces y notó la agradable actitud del nieto de Rosalina. “Lo que guste, su gusto”, dice el pequeño para luego explicarle a detalle todas las golosinas y productos mexicanos que ofrece como popotitos, churritos, bombones, entre otros y hasta le proporciona una bolsita para que vaya guardando todo.

Es ahí donde Simon consulta cuánto es lo que debe pagar y ella le dice “21 pesitos” (poco más de un dólar). Tras esto él se propone darle una gran sorpresa y le pide que ponga su mano y comienza a darle billetes de 50 pesos por cada cosa que le compró. “Hay un dicho que me gusta que dice que los tiempos de Dios son perfectos y a la gente buena le pasan cosas buenas”.

Rosalina Moreno García le expresa que no puede aceptar tanto dinero, pero él recalca que ella “merece todo eso y más” y el niño agradece el buen gesto con un “Dios lo bendiga” mientras su abuela no puede contener la emoción.

Simón también se comprometió a cambiar el asiento de su triciclo porque ya está muy dañado y resulta incómodo sentarse en él. “Sin palabras, que Dios me los bendiga. Con lo que me dio ya es bastante, muchas gracias, no hombre, ya hacemos fiesta con todo esto”, agregó la mujer que camina largas cuadras con Genaro al lado y una niña que va sentada en la parte baja del vehículo.

La conmovedora historia de Rosalina

Desde su publicación el 6 de diciembre, el video con la historia de esta abuelita mexicana no solo acaparó la atención en el país azteca, sino en todo el mundo pues se viralizó rápidamente y tiene más de 20 millones de reproducciones. Los comentarios positivos no tardaron en llegar.

“Qué buena educación tiene ese niño, se nota que fue criado con amor”, “Una abuelita que hace todo por sus nietos, qué linda persona”, “Rápido se nota cuando un niño es criado con amor y educación a pesar de que pueda haber mucha carencia económica en casa”, “Qué niño tan hermoso”, “La señor es admirable y el niño hermoso, Dios los cuide siempre”, escribieron los usuarios en TikTok.

