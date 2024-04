Julie McFadden, una enfermera de cuidados paliativos de 41 años radicada en Los Ángeles, California, ha publicado un interesante video en el que revela los comportamientos comunes entre las personas que están a punto de perder la vida. En un clip subido a YouTube, titulado “Lo que sucede en el lecho de muerte”, esta experta en salud detalla lo que suele ocurrir cuando un paciente está en sus últimos momentos, incluyendo fenómenos como “explosiones de energía” y alucinaciones.

McFadden, quien anteriormente trabajó como enfermera de la UCI, empezó a notar estos comportamientos recién cuando empezó a dedicarse a los cuidados paliativos, que viene a ser la atención que se ofrece para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad grave o terminal, como el cáncer.

Ella empieza describiendo cómo las personas a menudo experimentan una “explosión de energía” poco antes de morir, un fenómeno conocido como lucidez terminal. Esta repentina mejora en su estado puede ser desconcertante para los familiares, quienes podrían malinterpretarlo como una señal de recuperación.

“Tal vez tengan un día realmente genial, de repente tienen hambre, de repente pueden caminar, de repente están muy alertas y orientados, y poco después, normalmente uno o dos días, mueren”, señaló.

Además de la lucidez terminal, la profesional explica que las alucinaciones, semanas antes de un fallecimiento, también son usuales.

A diferencia de las alucinaciones vistas en la UCI, las visiones experimentadas en el lecho de muerte suelen ser “reconfortantes y la persona suele estar alerta y orientada durante estos episodios”.

En estos momentos, los pacientes podrían estar teniendo una conversación con sus parientes y, al mismo tiempo, podrían ver a su padre fallecido parado en un rincón de la habitación.

Según la enfermera, lo mejor que la gente puede hacer para apoyar a un familiar moribundo que está teniendo alucinaciones es “simplemente seguir adelante”.

Vivió una experiencia que la dejó en shock

McFadden también aborda la idea de que algunas personas pueden prever con precisión cuándo van a morir, e incluso eligen el momento de su muerte.

Esta capacidad puede ser desconcertante para los seres queridos, pero la experta enfatiza que es un fenómeno real que ha presenciado en varios casos.

“Esto es realmente una locura: la gente elige cuándo va a morir. He visto algunos casos extremos de esto, gente que simplemente dice: ‘Esta noche es cuando voy a morir, lo sé, puedo sentirlo’, y lo hacen”, explicó.

Mientras que algunos pacientes esperan estar rodeados de familiares y amigos, otros esperan a que todos se hayan ido para irse de este mundo.

Finalmente, la enfermera discute la idea de la “experiencia de muerte compartida”, donde personas sanas y cercanas a alguien en el proceso de morir pueden sentir, ver o entender lo que le está sucediendo al moribundo.

“Es como si la persona moribunda te diera la sensación de lo que está pasando. Puede que haya habido momentos en los que eso no sea algo bueno, pero según mi experiencia y todas las historias que he escuchado, generalmente es una buena sensación”, indicó.

De hecho, McFadden experimentó esta sensación en una ocasión. “Era como si la persona me estuviera dando estos sentimientos de libertad y alegría y me dijera que estaba bien y básicamente no podía creer lo maravilloso que era otra vez”, recordó.

“En ese momento me quedé en shock, no sabía lo que estaba pasando, pero descubrí que eso se llama una experiencia de muerte compartida”, añadió.

