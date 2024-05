Cher Killough (@cherdallas), una azafata con varios años de experiencia, ha compartido algunas de las experiencias más desafiantes que ha enfrentado mientras trabajaba a bordo de un avión. Mediante su cuenta de TikTok, la aeromoza residente en Dallas, Estados Unidos, suele publicar información sobre su trabajo, así como contenido que sirve para entretener a sus miles de seguidores. Por cierto, puede que sea de tu interés el caso de unos estudiantes de Virginia que perdieron su baile de graduación por una insólita razón. El texto fue elaborado por mi compañero Cristhian Zamudio.

En uno de sus más recientes videos, Cher decidió abordar un tema bastante interesante: “las cosas más atroces, malvadas y diabólicas” que los pasajeros pueden hacer durante un vuelo.

Una de sus advertencias principales fue la costumbre de algunas personas de guardar botellas de agua en los compartimientos superiores. Aunque puede parecer conveniente, esta práctica suele resultar en derrames que afectan a otros pasajeros.

“Creo que es tentador hacer esto. Si está en el bolsillo exterior de tu mochila, es fácil tirarlo allí”, señaló. “Pero cada vez, sin falta, esa botella de agua, tan pronto como despeguemos, se derramará dentro del contenedor”.

Otro aspecto delicado que mencionó la azafata es subir al avión cuando uno no se siente bien, especialmente si los síntomas afectan el sistema digestivo.

“Veo todo el tiempo que alguien sube a bordo sabiendo que no se siente bien”, recordó, y agregó que el “mareo por movimiento” usual no es a lo que se refiere.

“Y tan pronto como alcanzamos la altitud, se sienten mucho peor y vomitan incontrolablemente”, indicó, en referencia a la vez que un pasajero se subió a un avión estando enfermo y terminó vomitando sobre el carrito de servicio.

“Estamos allí para cuidar de usted si está enfermo. Pero es una mejor idea para su seguridad, bienestar y comodidad de todos los que le rodean y en el vuelo (y de sus asistentes de vuelo) si decide tomar un vuelo más tarde cuando se sienta mejor”, enfatizó.

La tercer y última cosa consiste en los hábitos de baño de algunos hombres, quienes suelen tener dificultades en su puntería durante las turbulencias.

“En primer lugar, no es seguro, pero ni siquiera estoy hablando de eso”, exclamó. “No confío en tu puntería en un día normal, y realmente no confío en tu puntería cuando el avión se balancea hacia adelante y hacia atrás”.

“Y por eso digo que los rollos de papel higiénico son lo más repugnante del avión”, añadió, explicando el motivo por el que estos objetos suelen estar húmedos al ser usados.

Las reacciones de los usuarios

El testimonio de Cher generó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos estuvieron de acuerdo con sus consejos, mientras que otros expresaron su preocupación sobre la pérdida de dinero al no poder volar cuando se está enfermo.

“Necesitan hacer que el bolsillo del respaldo del asiento se expanda lo suficiente como para que quepa una botella de agua. Tamaño de 40 onzas”, sugirió un internauta.

“Si pierdo el valor total de mi billete cuando estoy enfermo, voy a volar de todos modos”, señaló otro.

“Estaba regresando de la tierra de Disney y me había enfermado antes de irme. Tenía 18 años y no podía permitirme reprogramar mi viaje, pero desearía poder hacerlo. Me sentí muy miserable”, indicó un tercero.

“Definitivamente empacaré mi propio TP (papel higiénico) la próxima vez que viaje”, aseguró un cuarto usuario.

