Carl Paoli es un ‘entrenador de vida’ de Estados Unidos compartió un video viral a comienzos de abril en el que le entrega un biberón a su esposa, que cargaba entre sus brazos a un bebé. Si bien muchos pensaron que se trataba de su hijo, el también escritor dijo que en realidad era su nieto y dejó a todos preguntándose cómo es que ya era abuelo siendo tan joven. Esta es su historia cuyo desenlace intrigó y conmovió a los internautas en más de una red social.

En TikTok , por ejemplo, un usuario precisó que esta confesión le “voló la cabeza” porque pensaba (sin mayor información relacionada a su persona que sus publicaciones) que “tenía 25”, mientras que otro se armó de valor y le preguntó cuántos años tenía realmente, llevándolo a revelar que su edad era de 39 años y pasó a explicar cómo fue que se convirtió en abuelo en una etapa tan temprana de su vida.

“La razón por la que soy un abuelo a la madura edad de 39 es porque mi esposa y yo nos convertimos en padres de crianza temporal de una adolescente que posteriormente, cuando cumplió 17, adoptamos. Y ahora ella tiene 23 y es madre de un hermoso niño, hecho que nos convirtió en abuelos”, señaló Paoli en el video viral , al tiempo que empezó a hablar de su nieto y cuánto disfruta pasar junto a él “algunos de los momentos más especiales de nuestras vidas”.

Desde que compartió el video viral el pasado 20 de abril, hasta el momento más de 1′700,000 de personas lo han visto, acumula alrededor de 409,000 ‘Me Gusta’ y más de 2,300 comentarios en TikTok , de los cuales la gran mayoría aplaudió a Carl Paoli y su esposa por adoptar a una adoelscente. En Instagram , la historia es similar ya que las imágenes han sido visualizadas 13,100 veces y tiene cientos de ‘likes’.

“Si bien en los últimos meses han sido una bendición para nuestra familia y me siento extasiado de haberle dado la bienvenida a mi pequeño nieto en este mundo, también hubo mucho que procesar. Mientras muchas personas han estado preguntando cuántos años tengo, lo que he estado procesando no es algo relacionado a mi edad sino a mi nuevo rol como abuelo”, escribió Paoli en su cuenta de Instagram .

“Estamos aprendiendo a cuidar a un bebé por primera vez mientras nos adaptamos gentilmente como padres de Tina’i que ahora ella misma también es madre. Todo mientras navegamos por lo que significa ser un hombre caucásico, padre de una mujer afroamericana y ahora abuelo de un niño afroamericano en un lugar como Estados Unidos ”, agregó, al tiempo que le dan “la bienvenida a la claridad y la unión que viene con esta experiencia”.