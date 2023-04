Hace unos días y sin quererlo, Jackie Miller se hizo viral por ser grabada mientras hablaba de forma ruda a un grupo de estudiantes. La conductora de bus escolar se hizo viral no solo en TikTok, en todo Estados Unidos, y contrario a lo que se pudiera creer, no recibió duras críticas sino apoyo de todo tipo de personas que respaldan su accionar ante un grupo de muchachos malcriados, al punto que sus acérrimos defensores están al mando de una campaña de Internet para donarle dinero.

Todo sucedió el pasado 30 de marzo cuando Jackie, sin que se diera cuenta, fue grabada gritando a unos chicos, por lo que luego que el clip se hiciera masivo, la anciana decidió renunciar a su puesto en el distrito escolar de Amherst Exempted Village, Ohio.

El metraje muestra a Miller molesta con un estudiante ubicado en la parte trasera del autobús, le pide su perfume, pero este responde que no rociaron nada, respuesta que hizo estallar a la mujer: “maldita sea ¿Cuánto más esperas que tome?... estoy harta de toda esta mierda. Ya terminé, voy a empezar a patear traseros seriamente ¿me escuchas? Mi pie estará tan adentro de tu maldito culo que va a salir de tu maldita nariz”.

Mira aquí el video viral

Jackie sufre de asma

ero ¿por qué reaccionó? A WKYC dijo que padece de asma, en tanto que los olores fuertes pueden desencadenar serios ataques, como el que sucedió el mes pasado y los chicos sabían de ello: “roció perfume en el autobús y tuve un horrible ataque asma. Tuve que detener el autobús, agarrar mi inhalador e intentar que mis pulmones se abrieran de nuevo. Hice que todos los niños abrieran todas las ventanas. Ellos lo saben”.

De hecho, insistió en que un grupo de chicos durante los dos últimos años han sido sumamente molestosos con ella: “ese día fue un desafío, por decir lo menos, porque comenzó en el momento en que este grupo principal de estudiantes subió al autobús”, detalló a WKYC.

No se retracta

Por ello, pese a todo lo dicho, reconoce que su reacción no fue la mejor, pero tiene una particular reflexión sobre esto: “lamento la forma en que esto sucedió, realmente lo siento. Me disculpo por mis acciones, pero no me retractaré”.

Recaudan dinero para Jackie tras renunciar

Pero, lejos de recibir el ataque de la comunidad en TikTok y el resto de los Estados Unidos, lo cierto es que se ha ganado la empatía de millones, por lo que un grupo de sus defensores abrió un GoFundMe para donarle dinero ahora que está sin empleo.

La descripción de esta noble causa dice: “después de tantos años de ser tratada horriblemente por los niños y mal pagada, esta conductora de autobús terminó y se convirtió en Red Foreman (actor)… estoy de su lado y su fueran mis hijos ¡hazlos caminar!”, hasta el momento, la iniciativa viene acumulando poco más de 48 mil dólares.

Finalmente, Mike Molnar, el superintendente de Amherst Village envió una carta a los padres de familia del distrito escolar donde contó que se aceptó la renuncia de Jackie, que se está realizando la respectiva investigación.