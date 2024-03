Aquellas personas que cuentan con mascotas en su casa, tales como perros, gatos, conejos u otro animal, quedaron maravilladas al momento de observarlas por primera vez, ya que sintieron una conexión especial con aquel ser vivo que será sumamente necesario en sus vidas y no dudan en criarlo para que formen parte de su familia. Esta situación le ocurrió a una mujer de México, pero tuvo un desenlace inesperado, pues creía que adoptó un can; no obstante, se trataba de un coyote, que habitualmente no está acostumbrado a rodearse con seres humanos. Conoce más de la historia viral en Mag.

Este caso le ocurrió a Marian Vásquez Alarcón, una mujer de México. Ella cuenta que a este animal lo encontraron en plena calle y le cuasó ternura al observarlo porque tenía la apariencia de un pequeño cachorro, pues sus ojos y orejas demostraban que totalmente era un can. Fue así que decidió adoptarlo en su hogar.

En su clip, la creadora de contenido muestra una serie de imágenes del proceso de crecimiento de este animal. Solía brindarle los cuidados necesarios, como alimentación y un cálido espacio para que crezca sin problema alguno, pero hubo un detalle que captó su atención y de sus demás familiares: su excesivo gusto por la carne de pollo.

Conforme pasaron los meses, Marian pudo confirmar que se trataba de un coyote por la apariencia que presentaba cuando tenía un mayor tamaño, además de ser agresivo ante cualquiera, pese a haber sido criado por otros perros.

¿Siguió adoptando al coyote?

En otros videos publicados en su cuenta, la influencer mexicana decidió pronunciarse ante la cantidad de preguntas que le realizaban sus seguidores. Marian contó que el coyote alcanzó un tamaño que no le permitía cuidarlo y sentía temor al notar que su naturaleza salvaje era más notable. Esta situación la obligó a contactarse con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (México) para que se encarguen de este animal.

Ahora, este mamífero carnívoro se encuentra en un habitát adecuado a sus características. Un dato interesante de los coyotes es que se reproducen una vez al año, con camadas de 4 a 6 crías, además de ser muy inteligentes y capaces de adaptarse a un comportamiento.

