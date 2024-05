La “cajita feliz” (Happy Meal) de McDonald’s, creada para los más pequeños, combina una hamburguesa o nuggets de pollo, papas fritas, manzana, bebida y un juguete. Pero, ¿sabías que esta caja esconde una característica secreta que incluso algunos empleados desconocen? Kirsty Fox, madre de dos hijos, ha sorprendido a los usuarios de TikTok al revelar un ingenioso truco en un video que en poco tiempo superó las 8 millones de vistas. Por cierto, puede que te interese el testimonio de una azafata que dio a conocer el motivo por el que siempre saludan a los pasajeros.

En el breve clip, la mujer muestra cómo la caja puede convertirse en un plato para comer sin ensuciar.

“¡Acabo de descubrirlo!”, señala Kirsty en el video. “Treinta y dos años y recién me doy cuenta de que las cajas de Happy Meal se convierten en platos”.

La clave está en una línea de cartón dentada alrededor del borde. Al tirar de ella, la parte superior se separa de la inferior, creando una bandeja para las papas fritas y otros alimentos.

El descubrimiento de la madre ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la revelación, e incluso algunos empleados de McDonald’s confesaron no estar al tanto.

Ex empleados de la cadena reaccionaron al video

Un ex gerente de la cadena comentó: “Fui gerente durante ocho años y esto es algo nuevo. No siempre han sido así”. Otro trabajador añade: “He trabajado en McDonald’s durante cuatro años y no lo sabía hasta ahora”.

Mientras algunos agradecieron a Kirsty por compartir el truco, otros expresaron sus dudas sobre su practicidad.

“Observa cómo tus hijos se derrumban porque rompiste la caja”, comentó un padre. “Mi niño pequeño se volvería loco porque estoy ‘rompiendo la caja’”, añadió otro.

¿Cuántos McDonald’s hay en Estados Unidos?

A finales del 2022, Estados Unidos era el país con más restaurantes McDonald’s del mundo, con un total de casi 14 mil establecimientos, según datos de Statista. Esta cifra representa aproximadamente el 33% de los restaurantes McDonald’s a nivel global.

El estado con mayor número de McDonald’s en Estados Unidos es California, con 1221 restaurantes, seguido por Texas (1081) y Florida (814).

Es importante destacar que el número de restaurantes McDonald’s en Estados Unidos ha ido disminuyendo en los últimos años. En 2015, por ejemplo, la compañía tenía 14379 restaurantes en el país.

Esta disminución se debe a varios factores, como el aumento de la competencia en el sector de la comida rápida, los cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores y la mayor preocupación por la salud.

