Jaelynn Channey es una muchacha de 26 años quien se volvió toda una personalidad emergente en TikTok al compartir contenido de sus viajes siendo ella una chica de “talla grande”, pero cuando algunos de sus videos se hicieron viral, un intenso grupo de seguidores le hizo cyberbullying afectándola emocionalmente.

Oriunda de Vancouver, Oregon, Estados Unidos, nuestra protagonista cuenta con más de 137 mil seguidores en la actualidad y comenzó a compartir sus experiencias como “viajera de talla de grande” allá por 2021, sabiendo que existía poco contenido orientado a dar consejos a estas personas.

A Insider confesó: “a menudo, me sentía perdida y necesitaba orientación, consuelo y respuestas, pero desafortunadamente, no había mucho que pudiera ayudarme. Sabía que no estaba sola en esta experiencia y me sentí obligada a hacer algo al respecto”.

Mira aquí el video viral

Comentarios de odio

“Volar mientras estás gorda” fue su primer video en agosto de 2021 en su canal @jaebaeofficial en el que hablaba sobre cuántos asientos iba a reservar debido a su peso, así también la disponibilidad de extensores de cinturones de seguridad o cómo encontrar las dimensiones precisas de asientos antes de viajar.

En un inicio, el clip consiguió unas modestas 25 mil vistas con comentarios, por lo general, positivos, pero conforme se sucedieron los videos comenzaron a aparecer un grupo de personas no menor que llenó su contenido con comentarios de odio.

Pero, todo perdería el control en 2022 cuando su contenido sobre viajes de avión desde su perspectiva aumentó, sobre todo cuando en febrero compartió un video donde hablaba sobre la aerolínea más amigable para personas de talla grande. El metraje fue todo un éxito consiguiendo más de 1.7 millones de vistas, pero Jaelynn quedó sorprendida cuando se topó con una ola de comentarios que le hacían bullying.

“Los comentarios llenos de odio y acoso en mis videos han sido difíciles de manejar, algunos comentaristas han usado un lenguaje despectivo y me han hecho amenazas violentas, sugiriendo que estoy promoviendo hábitos poco saludables y poniéndome a mí y a otros en peligro. Otros han ido tan lejos como para hacer apuestas sobre cuándo creen que moriré”.

Respondiendo a los ‘haters’

En junio del mismo año, la tiktoker subió dos videos donde se da a la labor de responder a sus ‘haters’, asegurando que trató de eliminar este tipo de comentarios, pero fue una tarea titánica pues eran una cantidad abrumadora; el clip tuvo buena aceptación entre su comunidad que denunció la gordofobia, aunque muchos de sus seguidores fueron perseguidos por darle su respaldo.

Sin embargo, esto no la amilanó a continuar haciendo su contenido de viajes, pero eso sí, en no pocos de estos deshabilitó los comentarios donde la toxicidad desbordaba y hoy hace grandes esfuerzos por diferenciar la crítica constructiva del discurso de odio: “no todos estarán de acuerdo con mi perspectiva o experiencias”.

Sin embargo, admite que son más y con creces los comentarios que le dan apoyo, que la llenan de buena vibra: “muchos de ellos se comunicaron conmigo con preguntas específicas o para pedir consejo. Ha sido muy gratificante para ser capaz de ofrecerles apoyo y aliento. Esto me empuja a crear más contenido que desafíe los estereotipos y promueva la diversidad y la inclusión en los viajes”, sentenció.