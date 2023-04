Por razones de negocios, un invidente fue a un hotel para separar una habitación, pero todo se complicó cuando quedó atrapado en el ascensor del hospedaje, por lo que su hilarante caso fue compartido en TikTok ganándose la empatía de muchos, pero también los comentarios jocosos de miles de personas que celebran sus ganas de vivir lo más normal posible pese a las dificultades del día a día.

Nuestro protagonista se llama Mario Bonds (@mario_bonds) y nos cuenta que acudió al Hampton Inn Suites en Midtown, Atlanta, Estados Unidos, sus motivos para hospedarse eran por cuestiones de negocios durante los días finales de marzo.

El hombre aseguró a WSB-TV que él suele trasladarse sin tener ayuda de otras personas: “soy un ciego muy independiente”, dijo Bonds entre risas. Sabe que son pocos los invidentes que pueden hacerlo como él.

Mira aquí el video viral

Ascensor con panel táctil

Por ello, cuando pagó su habitación lo que siguió fue que apareció un representante del servicio de aparcacoches con quien fue hasta el ascensor, pues el vestíbulo del hotel se encuentra en el piso 20.

Cuando ingresó al elevador, rápidamente se dio cuenta de que este espacio contaba con pantallas táctiles, que los botones no tenían marcas de braille en relieve: “ahora estoy en una situación en la que no puedo hacer algo, y ahora me lo clavan en la cara porque no puedo ver”.

En horas de la noche buscó un repartidor de alimentos en la planta baja del hotel, entonces, lo peor sucedió: “me subo a ese ascensor y termino atascado”, Mario reveló que el atasco duró poco más de 10 minutos, el descontrol se hizo presa de él.

Las disculpas del hotel

Cuando se dieron cuenta que Bonds estaba atorado, lo sacaron y ocurrió un enfrentamiento con la gerencia del hotel luego del altercado: “me dijo que debería haber descubierto cómo usar la alarma. Ella nos dijo a mí y a mi hermana que no se encargó de construir el hotel y que se sintió atacada”.

Cuando el caso de Mario Bonds trascendió en los medios nacionales, la portavoz del hotel declaró a Channel 2 Action News: “nuestra política es cumplir con todas las reglamentaciones de la ADA. Inmediatamente, tomamos las medidas necesarias para investigar más a fondo, incluida una consulta con nuestra empresa de ascensores con respecto a posibles actualizaciones de nuestro equipo... también capacitaciones para brindar una experiencia más fluida para las personas que necesitan adaptaciones de accesibilidad”.