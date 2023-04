Pese a que el ser humano ha logrado conquistar la tierra, lo cierto es que aún no es capaz de imponerse a ciertas fuerzas incontrolables de la naturaleza, como es el caso de los animales silvestres, los grandes depredadores y un sujeto lo vivió en carne propia, pues en medio de un bosque repleto de nieve se topó con dos enormes osos polares que no tenían las mejores intenciones, pero esto no lo amilanó, de hecho se enfrentó a ellos olvidando la desventaja numérica logrando ahuyentar a las bestias, ganándose el respeto de millones en las redes sociales.

El video viral fue compartido hace unos días en Reddit por el usuario ‘nextfuckinglevel’ que tituló el video de forma simple: “hombre pelea contra dos osos polares”, y lo que vemos es a uno de estos grandes mamíferos acercarse con cuidado hacia el sujeto vestido con ropas gruesas, pero, de pronto aparece a toda velocidad otro de estos quien detiene su marcha cuando nuestro héroe le lanza un robusto trozo de madera.

Esto hace que ambos retrocedan, pero uno de estos decide que no es tiempo para perder a su “presa” e intenta arremeter de nuevo a toda prisa, pero el sujeto, intuyendo que ello pasaría, coge velozmente otro pedazo de madera para volver a aventarlo. Esta vez, ambos osos dieron media vuelta y salieron de escena, no valía la pena gastar tiempo en alguien que oponía tanta resistencia.

Mira aquí el video viral

El video causó gran admiración entre los comentarios, quienes no pueden creer que el hombre haya sobrevivido al mortal ataque de estos depredadores: “esa es una situación bipolar”, “una situación insoportable, por decir lo menos”, “más de un momento polémico”, “oso polar 1: ‘tiene un palo’, oso polar 2: ‘está bien, todavía podemos llevarlo’, oso polar 1: ‘tiene dos palos’, oso polar 2: ‘salgamos de aquí’”.

Sin embargo, el video no es reciente, pues en YouTube se puede encontrar el mismo metraje en diversas cuentas, las cuales datan de, por lo menos, 3 años, y en los comentarios, aparentemente, el suceso habría sucedido en algún lugar de Canadá, país donde se pueden encontrar este tipo de depredadores, tal y como en Alaska, Groenlandia, Noruega y Rusia.