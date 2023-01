Perder a un compañero de vida es una de las experiencias más desgarradoras de la vida. Podrías incluso cuestionarte si tienes la suficiente energía o fuerza de superarlo. En medio de este doloroso proceso, a veces por amor se cumplen los deseos de la pareja sin importar qué tan complicado o difícil sea. Bueno, así lo demostró Grieving Tapas, cuya historia se convirtió viral en redes sociales por su ‘extraña’ manera de honrar a su esposa fallecida.

Grieving tiene 65 años de edad y reside en Kaikhali, una localidad dentro del estado indio de Bengala Occidental. Durante la pandemia, el adulto mayor atravesó momentos difíciles, pues su amada Indrani ingresó al hospital y él tuvo que aislarse. Tras pelear por su vida, la fémina murió sin nadie a su lado.

Pasaron los meses y Tapas quería cumplir el deseo de su compañera. ¿Qué hizo? Gastó 2 mil 600 dólares para recrear el cuerpo idéntico de Indrani en un muñeco de tamaño real. Las imágenes del maniquí de silicona causaron revuelo en las plataformas digitales y las reacciones no faltaron.

Cumplió el deseo de su esposa

Como se pudo apreciar en una de las fotos, Indrani estaba sentada en el lugar favorito: el sillón principal de la casa. Según comentó el propio Grieving, ambos visitaron “el templo de Iskcon hace una década y no podíamos dejar de admirada la estatua realista del fundador religioso, AC Bhaktivedanta Swami”.

“Fue entonces cuando ella me habló de su deseo de una estatua similar de ella si falleciera antes que yo. Solo quería cumplir su deseo”, mencionó Tapas en diálogo con The Times of India.

En ese sentido, el jubilado comenzó su búsqueda en las redes y contrató los servicios del artista Subimal Das, quien la estatua de Indrani le tomó cerca de seis meses. Una vez que recibió el maniquí de su pareja, Tapas se robó todas las miradas de sus vecinos.

