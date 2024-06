Un farmacéutico de Estados Unidos se ha vuelto viral en las redes sociales al compartir una lista conformada por los cinco medicamentos que no recomienda comprar en Dollar Tree, cadena de tiendas de descuento que ofrece artículos por $1.25 o menos. Además, el profesional dio su opinión sobre los fármacos que sí merecen la pena. Por cierto, puede que te interese el testimonio de un experto que dio a conocer un sencillo truco para deshacerse del mal olor en el auto con solo un ingrediente.

Grant Harting (@grant_harting) publicó un video de TikTok en donde se le ve recorriendo la sección de medicamentos del mencionado establecimiento. En la grabación, advierte a los consumidores sobre algunos productos que no son tan buenos como parecen y recomienda alternativas más convenientes.

“Mucha gente ni siquiera sabe que Dollar Tree tiene medicamentos aquí”, señala el especialista. “Pero algunos de ellos son realmente buenos y otros son malos. Así que hoy vamos a mirar cuáles son buenas y cuáles son malas”.

Los medicamentos que deberías evitar comprar al ir a Dollar Tree

El primer producto revisado por Harting es el aceite de pescado People’s Choice, suplemento que viene en una botella e incluye 18 cápsulas por $1,25. Según el farmacéutico, estas pastillas, que son consumidas por sus efectos antiinflamatorios, no son tan beneficiosas como parecen.

“Esto es una estafa. Déjame explicarte por qué”, indica. Esto se debe a que, según Harting, para realizar la terapia con peces se necesitan entre 1 y 3 gramos por día. Desafortunadamente, las cápsulas en la botella de Dollar Tree contienen solo 1000 miligramos por porción.

“El tamaño de la porción es de dos geles blandos”, dice. “Aquí sólo hay 18 cápsulas blandas. Tendrías que tomar dos al día. Son sólo nueve días de terapia por $1,25. En realidad, ese no es un buen negocio”.

El siguiente producto es el Ginseng People’s Choice, suplemento para aumentar la energía y controlar el estrés. También ayudar con la depresión y la diabetes.

Según el profesional, las 30 tabletas de 500 miligramos por porción solo brindarían terapia durante 15 días.

“Pero queremos saber si eso es relevante”, expresa Harting. “Y en este caso, no lo es. Porque la dosis de ginseng depende de para qué lo uses. Probablemente podría necesitar 250 miligramos por día o 500 miligramos por día. Depende de para qué lo estés usando. Aunque esto es un poco engañoso, no es una estafa. Es un poco más difícil entender cuánto estás tomando”.

Lo siguiente en el video es el Test Booster de Nature’s Science, un producto que promete aumentar la testosterona del usuario. El paquete está etiquetado como suplemento dietético e incluye 12 cápsulas.

La opinión del especialista es contundente: “¿Necesito decir algo sobre esto?”, pregunta. “Debería ser obvio que nunca deberías comprarlo”.

Aunque el paquete señala que el producto fue fabricado en EE. UU, Harting se mostró escéptico sobre el origen de los ingredientes.

Tras intentar pronunciar los ingredientes que figuran en la etiqueta, el farmacéutico se sintió aún más convencido de que nadie debería comprarlo.

“No compres eso, sea lo que sea”, agregó.

Mientras Harting estaba en la tienda, asegura que vio a una mujer recogiendo dos cajas de Advil (Ibuprofeno). En este caso, explica que ella no estaba tomando la mejor decisión.

“En mi opinión, lo único que quiero es tomar la marca Dollar Tree”, señala. “Obtienes más. Es lo mismo”.

Los medicamentos genéricos contienen los mismos ingredientes activos que los de marca. Esto significa que generalmente puede esperar los mismos resultados al usar ambos productos.

Finalmente, Harting dijo que observó a otro cliente mirando Benadryl difenhidramina (antihistamínico), medicamento para la alergia.

“Tenía dos paquetes de Benadryl difenhidramina y los estaba mirando”, recordó. “Estaba como dando vueltas, mirando la parte posterior de la etiqueta y la cantidad y todo. Estaba haciendo una muy buena inspección. No sé su nombre, pero ahora es mi mejor amigo”.

Recuerda que, al comprar medicamentos, es importante leer la etiqueta cuidadosamente, comparar precios y buscar recomendaciones de profesionales de la salud, ya que de esta forma puedes tomar decisiones acertadas.

Algunos datos interesantes sobre Dollar Tree:

Dollar Tree es una cadena de tiendas estadounidense conocida por ofrecer una amplia gama de productos a precios económicos, la mayoría de ellos a solo $1.25.

Fundada en 1950, Dollar Tree cuenta con más de 16.000 tiendas en 48 estados de los Estados Unidos y Canadá.

La variedad de productos en Dollar Tree va desde artículos para el hogar y decoración hasta juguetes, papelería, productos de limpieza, alimentos y artículos de temporada. También ofrecen una selección de productos de marca propia a precios aún más bajos.

Dollar Tree es una opción popular para quienes buscan ahorrar dinero en sus compras diarias o para encontrar artículos únicos y originales a precios asequibles.

