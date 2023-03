Es lamentable que muchas mujeres, en distintas partes del mundo, sean agredidas. Precisamente, a Nashali Alma, de 24 años, le tocó pasar por esa situación. Ella fue atacada en un gimnasio de Florida, Estados Unidos. A raíz de lo sucedido, decidió enseñar defensa personal a otras chicas.

Un día, de acuerdo a un video viral compartido en el canal de YouTube de Inside Edition, la protagonista de esta historia decidió entrenar en el gimnasio de su complejo de apartamentos que se ubica en Tampa. Todo estaba bien hasta que un inquilino del edificio trató de agarrarla.

“Siguió viniendo hacia mí, así que terminamos aquí alrededor del banco, donde estaba él del otro lado, aquí estaba, íbamos de un lado a otro, sabes que estaba tratando de crear algo de espacio”, recordó Nashali Alma en diálogo con la citada fuente.

La mujer fue perseguida por el sujeto hasta el otro lado del gimnasio. Es ahí donde llegó a golpear al hombre con su teléfono. Incluso luchó contra él mientras estaba echada en una colchoneta. Nunca se dio por vencida, de acuerdo a la grabación de una cámara de seguridad.

No tuvo miedo

Nashali Ama dejó en claro que, en ese entonces, no tenía miedo. “Era más como que no dejaría que este hombre me tocara”, aseguró. Durante el forcejeo, el sujeto intentó hacerle una llave de estrangulamiento. Ella no se dejó y logró darle un codazo en la cara. Además, le agarró la barba. Como vio que lo había herido, se puso de pie y salió corriendo.

A raíz de la experiencia que le tocó vivir, la mujer se asoció con Youfit Gyms y el instructor Jason Bleistein para impartir clases de defensa personal y así ayudar a otras chicas. “Cuando estás en estas situaciones, sabes que muchas personas se congelan, pero si tomas estas clases, obtienes la confianza para obtener el poder para contraatacar”, recalcó.

