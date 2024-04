Una confusión con espuma en la cocina de una mamá está causando revuelo en las redes sociales, tanto literal como figurativamente. El 3 de abril, la usuaria de TikTok y músico Kameron Jane (@kameron_jane) compartió un percance que ocurrió cuando su mamá preparó una cena deliciosa que contenía un ingrediente secreto desafortunado y accidental. El video es viral en las redes sociales.

“Estoy tan mal, miren lo que hizo mi pobre madre. Acaba de cocinar esta hermosa comida”, dice la músico en su TikTok, agregando que su mamá “pasó una eternidad” preparando un plato principal de pollo toscano cocinado con un nuevo “aceite de oliva griego puro” que ordenó en línea.

El video viral de Jane en la cocina mostraba queso parmesano y tomates cherry en el mostrador, y una sartén con una salsa cremosa, hierbas y pollo cocinándose en la estufa. Se ve apetitoso, pero ahí es donde nuestros ojos nos engañan. “Solo después de que terminó descubrimos que es gel de ducha”, dice Jane.

Mostrando la etiqueta de la sustancia de color similar al aceite de oliva utilizada para la cena, los espectadores ven que en realidad es una botella de gel de ducha de oliva pura de la marca Korres con aroma a flor de olivo.

Confundir el jabón con el aceite es un error inocente, ya que la palabra más grande en el paquete es “Olive” en mayúsculas. Pero el error aún dejó a mamá furiosa.

“Ella tuvo que salir de la habitación porque está muy enojada”, dice Jane antes de probar y escupir el pollo lleno de espuma. “Este pollo sabe a puro jabón”.

Al final del video, la creadora de TikTok le pregunta a su mamá cómo se siente. “Quiero lastimar físicamente a alguien y golpear algo realmente fuerte”, responde su mamá.

El TikTok se volvió viral con más de 14.1 millones de visualizaciones, y esta situación jabonosa aparentemente tocó un nervio en los comentarios con más de 21,000 personas opinando.

“La forma en que tendría que dar un largo paseo en silencio”, escribió un usuario de TikTok. “Ese pollo toscano se veía fenomenal también. La rabia me consumiría”, escribió otro, mientras que alguien más agregó: “Me sorprende que no haya comenzado a formar burbujas. Se ve tan bien”. “Esto me haría entrar en mi era de críticas online poco razonables”, dice otro comentario.

Varios comentaristas señalaron que el paquete parece una botella regular de aceite de oliva a primera vista, con uno escribiendo: “¿Quién empaqueta jabón así?! Parece aceite de oliva”.

En cuanto a Jane y su mamá, todo está bien. “Nunca esperamos que el video se volviera viral como lo ha hecho, y la atención ha sido un poco abrumadora”, dice Jane a Today, agregando que está feliz de que la gente haya encontrado el video divertido y se haya quedado para ver qué publica a continuación.

“Soy músico aquí en Nashville, así que nunca en un millón de años pensé que mi primer video viral o artículo en una revista sería sobre cómo mi madre cocinó accidentalmente con jabón”, dice, agregando un emoji riendo.

No solo Jane y su mamá recibieron un conjunto de productos para usar en el baño de Korres, también recibieron un paquete de cuidados lleno de aceite comestible, aceitunas y vinagre de la empresa de aceite de oliva Bristol Trading Company. “Ahora puedo hacer la receta con aceite real y no con gel de ducha”, dice la cocinera casera con una sonrisa.