Una madre soltera de Denver decidió ayudar a una pareja a cumplir su sueño de tener un hijo propio. Teale Kelley (@tealekelleyy), enfermera de 27 años, se embarcó en el viaje de la gestación subrogada, utilizando las ganancias para brindarle a ella y a su hija el hogar que siempre habían deseado. Con el dinero que ganó al dar a luz al hijo de otra persona, pudo superar los altos precios de la vivienda en la ciudad de Mile High y asegurarse un lugar permanente para su familia. En sus redes sociales, la mujer documentó todos los detalles de su caso.

Kelley siempre había considerado la posibilidad de convertirse en madre sustituta, y su experiencia como enfermera de fertilización in vitro (FIV) la impulsó aún más hacia ese camino. Trabajando en una clínica de fertilidad, se enfrentaba diariamente a este problema y el deseo desesperado de las personas de formar una familia.

Una experiencia particular con una paciente que había sufrido hasta cuatro abortos espontáneos marcó un antes y un después para Kelley, quien encontró en ese momento su vocación.

“Estaba sentada con esta paciente después de que acababa de recibir la noticia de que estaba teniendo otro aborto espontáneo y había perdido a su bebé. La abracé mientras lloraba y me senté con ella un rato”, recordó la mujer en conversación con South West News Service.

“Fue en ese momento que entendí que podía ser una madre sustituta y podía ayudar a alguien a traer a su bebé a casa”, añadió.

Después de un largo proceso buscando la agencia de gestación subrogada adecuada, pudo ponerse en contacto con una pareja que deseaba tener un hijo, iniciando así su primer embarazo en diciembre de 2023. Por este trabajo, recibió una compensación de 75 mil dólares.

Dio a luz a un bebé y, apenas dos meses después, logró comprar una casa de cuatro dormitorios valorizada en medio millón de dólares.

Pudo cumplir su meta de comprar la casa de sus sueños

Este logro no solo fue el resultado de su dedicación como madre sustituta, sino también de años de ahorro y sacrificio como madre soltera con un solo ingreso.

“Había estado alquilando apartamentos durante años y sabía que eventualmente quería comprar una casa que pudiera hacer mía”, aseguró. “Había estado ahorrando durante años antes de emprender el viaje de la subrogación, pero como madre soltera y con un solo ingreso familiar, era difícil ahorrar lo suficiente”.

A lo largo del proceso, Kelley no solo ayudó a crear una nueva familia, sino que también formó una gran amistad con los padres del niño, a quienes ocasionalmente les envía leche materna congelada.

“Se hicieron muy buenos amigos míos. Los amo y me encanta haber podido ayudarlos. Hablamos todo el tiempo y el bebé está muy bien”, añadió.

“De hecho, les he estado sacando leche y enviándola congelada ya que viven fuera del estado. También me envían fotografías y actualizaciones y los visitaré en las próximas semanas, lo cual me entusiasma mucho”, finalizó.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias de EEUU