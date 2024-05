¿Alguna vez se te pasó por la cabeza visitar el icónico instituto en donde se llevaron a cabo las grabaciones de la exitosa película “High School Musical”? Si tu respuesta es afirmativa, seguramente te sorprenderá el registro publicado por la usuaria de TikTok @sistersmorenos, una joven española que se ha hecho viral tras mostrar los ambientes del mencionado establecimiento ubicado en Estados Unidos. El video, además de superar el medio millón de reproducciones, ha generado una gran cantidad de reacciones entre los internautas, con muchos de ellos compartiendo la misma expresión en la sección de comentarios.

Tal y como se puede ver en las imágenes, la tiktoker muestra las aulas que aparecen en la cinta, los entrenamientos de las animadoras, la sala de actos donde ensayan los alumnos de teatro, las taquillas que aparecen en algunas escenas e incluso el comedor.

“Cumpliendo el sueño de toda una generación”, escribió la joven, cuyo clip ha emocionado a más de un usuario. Varios de ellos expresaron sus deseos de poder visitar el instituto, con el objetivo de tener una experiencia similar a la que vivieron los protagonistas de la película.

“Mi sueño, Dios”, “Se me ha metido un recuerdo en el ojo”, “Solo con ir a ese sitio soy feliz”, “Necesito vivir ese sueño “, “O sea como ha sido posible eso por favor”, “Me has creado una necesidad” o “Qué fantasía”, han sido algunos de los comentarios con más reacciones.

Una película que tuvo un gran impacto cultural

High School Musical es una película musical estadounidense de 2006 que narra la historia de Troy Bolton (Zac Efron), el capitán del equipo de baloncesto de East High, y Gabriella Montez (Vanessa Hudgens), una estudiante transferida con talento musical. Ambos se conocen durante las vacaciones de invierno y, al regresar a la escuela, se encuentran audicionando para el musical de Navidad a pesar de no pertenecer a los típicos grupos sociales.

El éxito de High School Musical fue rotundo. La película recibió críticas positivas tanto por parte de la audiencia como de la crítica, y se convirtió en un fenómeno cultural global gracias a su mensaje positivo y su música pegadiza.

Además de su impacto cultural, la cinta también tuvo un impacto significativo en la industria de la música. La banda sonora de la película vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo, y las canciones “Breaking Free” y “We’re All in This Together” se convirtieron en éxitos internacionales.

