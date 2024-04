Ash Putnam (@ashxobrien) es una joven estadounidense que compartió su frustración mediante sus redes sociales, después de tener problemas en su búsqueda de empleo. Recientemente, había pedido trabajo en TJ Maxx, una tienda minorista de descuento, pero recibió una respuesta negativa sin ninguna explicación por parte de la empresa. Sospechando que sus tatuajes y piercings faciales fueron factores determinantes, decidió confrontar a los empleados del comercio para obtener una explicación.

Al hablar con un gerente de la tienda, la chica expresó sus inquietudes sobre si sus tatuajes habían influido en la decisión de no contratarlo. “‘Oh, simplemente no tienes mucha experiencia’”, fue la respuesta que le dieron, según el testimonio de Ash publicado en un video de TikTok.

La joven cuestionó cómo era posible que se le negara un trabajo debido a la falta de experiencia, especialmente en un puesto básico en una tienda: “¿Entonces los jóvenes simplemente no pueden conseguir un trabajo porque no han trabajado lo suficiente? Entonces, ¿le negarán el trabajo a un joven de 16 años porque no tiene suficiente experiencia laboral?”.

Además, señaló que algunas de las “personas más inteligentes” que había conocido estaban cubiertas de “tatuajes y piercings”, y que su arte corporal no influía en sus capacidades intelectuales.

“Siento que esto es algo de lo que hay que hablar. Es muy molesto”, aseguró.

Aunque no estaba desesperada por obtener el trabajo en esa tienda específica, Ash confesó que se siente muy incómoda por la forma en que sus tatuajes influían en las percepciones laborales.

Así reaccionaron los usuarios

Actualmente, ella trabaja como conductora de Uber Eats y genera ingresos adicionales a través de sus redes sociales, según lo informado por el Daily Star. Además de los tatuajes vistos en el video, tiene otros que representan imágenes como una cabra con un pentagrama en su pecho y una cruz de Leviatán en el dorso de su mano.

El video de TikTok de Ash generó una gran discusión en la plataforma, con algunos usuarios compartiendo experiencias similares y otros expresando puntos de vista diversos sobre el tema.

“Trabajé en TJ Maxx y contratarán a casi cualquier persona que salga de la calle; definitivamente son los tatuajes y los piercings”; “Supervisor de recursos humanos aquí. No hay forma de que una empresa te ponga frente a clientes como TJ Maxx”; “Las elecciones tienen consecuencias”; “La mayoría de las veces, cuando le haces la vista gorda a la sociedad, la sociedad te la devuelve”, escribieron los internautas.

