Sharon Johnson es una mujer de Utah, Estados Unidos, que se volvió viral al revelar lo que hizo luego de que su hija de 5 años la llamara “gorda”. En lugar de enfadarse o ponerse triste, decidió enfrentar la situación con serenidad y curiosidad. En un video de TikTok, la madre de seis niños compartió detalles del intercambio de palabras que tuvo con la menor, generando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Hoy, mi hija pequeña me dijo que no quería ser gorda como yo”, señaló Johnson. “Ahora, en lugar de romper a llorar o decir: ‘No usamos la palabra gorda’, simplemente la miré y le dije: ‘¿Por qué, cariño?’”.

La niña le dijo que quería correr rápido, cosa que su mamá no podía hacer. La mujer, entonces, le explicó que su velocidad no tenía nada que ver con su peso, sino con la falta de práctica.

“Le dije: ‘¿Y sabías que el hecho de que alguien tenga un cuerpo delgado no significa que pueda correr rápido?’”, recordó. “Ella dijo: ‘¿Sabes? Tengo una amiga que es delgada y no puede correr muy rápido’”.

Johnson concluyó la conversación haciéndole saber a la menor que no se puede juzgar lo que alguien puede hacer solo por su apariencia. Tras ello, la niña le preguntó si podía empezar a correr rápido, por lo que la mujer decidió salir a la calle y hacerlo para demostrar su punto.

La madre animó a otros a dejar de poner excusas basadas en su peso y a reconocer que pueden hacer lo que quieran independientemente de su tamaño.

Muchos de los comentarios en el video fueron positivos, con personas diciendo que desearían haber tenido una conversación similar en su infancia. Otros compartieron sus propias experiencias, como practicar taekwondo o disfrutar del paddle surf a pesar de sentir inseguridades sobre su peso.

Le enseña a sus hijos a valorar sus cuerpos más allá de su aspecto

En conversación con el medio TODAY, Johnson explicó que le enseña a sus hijos a valorar lo que sus cuerpos pueden hacer en lugar de cómo se ven. Reconoce que ha sido un desafío reprimir la autocrítica sobre su imagen corporal, pero ha trabajado duro para eliminar la vergüenza y ver las cosas de manera objetiva, lo cual ha transformado su perspectiva sobre su propio cuerpo.

Anteriormente, cuando su hija comentó sobre su “gran barriga”, la mujer respondió positivamente, diciendo que era “genial” lo cómoda que era y cómo había servido para que ella naciera.

Johnson cree que responder con neutralidad puede eliminar el dolor asociado a estos comentarios.

“Los adultos tienden a asignar ideas a los conceptos y dicen: ‘¡Shhh! ¡No digas la palabra gorda!’ cuando los niños hacen observaciones y preguntas para comprender el mundo”, explicó.

“Mi hija no estaba tratando de ser mala: hizo la correlación entre mi tamaño y mis habilidades y pude corregirla”, añadió.

Por otra parte, Johnson afirma que su peso no es todo lo que su hija ve en ella: “Ella me llama hermosa y dice que me ama”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias