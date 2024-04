Vicky Owens, una directora ejecutiva de 23 años de Greater Manchester, Inglaterra, se vio envuelta en una situación inesperada cuando recibió solicitudes de empleo de tres chicas que solían acosarla en la escuela. La joven, fundadora de Socially Speaking Media, una próspera empresa de seis cifras con sede en Alderley Edge, publicó un anuncio de trabajo en LinkedIn a principios de este año para ampliar el equipo de su agencia de redes sociales; sin embargo, jamás imaginó que se encontraría con las hojas de vida de las personas que la ridiculizaron durante su infancia.

Recordando los días de escuela, Vicky compartió los momentos en que estas chicas solían ignorarla o acosarla en el colegio, como aquella vez en que le arrojaron yogur en la cabeza en el comedor o salsa de tomate en un restaurantes.

Debido a los constantes ataques, la joven asegura que su salud mental se vio afectada, ya que comenzó a sufrir ataques de pánico y presentó dificultades para salir de casa después de dejar la educación a tiempo completo.

“Dos de las chicas eran personas que simplemente no me daban ni la hora del día en la escuela y luego la otra chica era alguien que me arrojaba yogur a la cabeza”, explicó. “No sé por qué la gente me hacía esto. Creo que era un blanco fácil porque estaba callada y no decía mucho. Ambos incidentes fueron cometidos por chicas que luego solicitaron trabajar para mí”.

Los usuarios le pidieron vengarse de las postulantes, pero ella se negó

Tras compartir el hecho en TikTok, donde los usuarios sugirieron todo tipo de respuestas vengativas, la emprendedora confirmó que optó por simplemente ignorar las solicitudes de las acosadoras.

“Me pareció muy interesante [que hubieran presentado su solicitud]. Estaba realmente desconcertada entre responderles o rechazarlas”, confesó. “Algunas personas en TikTok fueron muy desagradables y me sugirieron que las invitara a una entrevista y las hiciera sentir muy mal, pero eso no está en mi carácter”.

“Simplemente las ignoré y cada vez que vamos a contratar cada dos meses definitivamente hay caras familiares en las solicitudes que definitivamente no fueron horribles conmigo en la escuela pero que no me dieron la hora del día”, concluyó.

Para ella, lo ocurrido fue un momento de reflexión sobre la importancia de siempre ser amable y cómo las acciones positivas pueden tener repercusiones en el futuro. Asimismo, destacó que uno nunca sabe cuándo necesitará la ayuda de una persona en el mundo real.

“Solo les diría a todos que sean amables. Nunca me rebajé a su [del acosador] y lo bueno que ofreces eventualmente regresa a ti, incluso si sientes que nunca lo hará”, concluyó. “Si eres constante y bajas la cabeza, al final verás resultados”.

Socially Speaking Media es una agencia de redes sociales que actualmente cuenta con un equipo de cuatro empleados.

Desde que creó su empresa en su dormitorio en 2021, Vicky ha colaborado con el show de Netflix Emily in Paris, Grace Beverly y ha ayudado a sus clientes a aparecer en la revista Vogue.

