Tras una decepción amorosa, Rachel Caudele buscaba el amor otra vez e ingresó a Tinder, una famosa aplicación de citas. Sin embargo, la madre de dos hijos no pensó que se iba a enamorar de Alex Michael, un joven 23 años menor que ella. La romántica historia se viralizó en las redes sociales y aquí te contamos todos los detalles.

En septiembre de 2020, Rachel acaba de divorciarse y conversó con un amigo cercano sobre su situación. Durante el diálogo, el hombre la “convenció de usar Tinder” y ella comenzó a recibir una avalancha de mensajes. “Estaba en un lugar nuevo y quería probar algo diferente. Me desconcertaron los mensajes que recibí. Recibía fotos no solicitadas y no me gustaban”, recordó.

“Conexión instantánea”

Pasaron los días y Alex se encontró con el perfil de Rachel. El joven tomó la iniciativa y le mandó una solicitud: “Comenzamos a conversar y surgió la pregunta de la edad. Cuando me dijo que tenía 23 años, dije: ‘guau, eso es demasiado joven, no va a salir nada de esto’”.

Según informó The Mirror, el muchacho quedó encantado y no le importó la diferencia de edad. “Cambié mi rango de edad en Tinder y coincidí con ella. Pensé, oh Dios mío, se ve genial para su edad, no parece que esté en su edad. Era súper genial y genuina, es más que una cara bonita”, comentó Michael.

La pareja intercambió mensajes y en poco tiempo formalizó su relación. (Imagen captura: @alex.michael13 / TikTok)

Debido a la “conexión instantánea”, Caudele viajó desde Nueva York hasta Texas para conocer por primera vez a Alex, quien se encarga de crear sitios web. Tras compartir una cena, siguieron en comunicación. “En enero de 2021, fui a Houston, donde vivía Rachel. Tenía un trabajo remoto y ella me preguntó si quería vivir con ella. Conseguí una maleta y nunca volví. Vivimos juntos todo ese año”, señaló el emocionado chico.

Problemas en la relación

No obstante, a los cinco meses de vivir bajo el mismo techo, la mujer de 48 años descubrió que su amado estaba charlando con otras féminas en las redes. En ese momento, Rachel “quería dejar la relación”, pero Alex eliminó su Instagram y Facebook para mejorar la convivencia.

“Comenzamos a compartir nuestra historia en las redes sociales en febrero de 2021. Para empezar, lo basamos en nuestra diferencia de edad, que era un nicho que teníamos que nos dio lo siguiente, pero ahora hemos progresado a más contenido de estilo de citas”, confesó el chico.

Lamentablemente, los novios enfrentaron tiempos difíciles porque sus videos de TikTok generaron muchas críticas. Además, la familia de Alex desaprobó el compromiso y no apoyó a la pareja. “Es muy difícil para él. Piensan que es extraño y que lo estoy preparando, o algún tipo de depredador sexual”, sostuvo Rachel.

“Ha sido la mejor decisión”

A pesar de los comentarios negativos, los ‘tortolitos’ continúan felices y aseguran que “ha sido la mejor decisión que han tomado”. “No debes dejar que otras personas afecten las decisiones en tu vida. Después de todo, solo tienes una vida”, aconsejó Alex Michael.

