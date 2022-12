La fiebre del Mundial Qatar 2022 se ha apoderado del planeta entero y millones de personas hacen de todo para ver los partidos de sus selecciones favoritos, pero también ocurren eventos muy interesantes fuera de las canchas de juego, y una de las que se ha vuelto viral en TIkTok es la historia de Maymi Asgari, una joven danesa quien se encuentra en el país árabe como fanática del deporte rey, pero también para demostrar su increíble arte para el ‘freestyle’ o conocido en nuestro idioma como dominadas.

Demostrando su habilidad en Qatar

Maymi, de confesión musulmana, tiene casi 500 mil seguidores en TikTok y millones de “me gusta” y fue invitada a Qatar debido, precisamente, a su talento con el balón, por lo que la influencer ha venido dando reportes de su estadía en el país islámico, además de hacer dominadas ya sea sola o de forma improvisada con una hincha ocasional.

Sin embargo, uno de los videos que ha explotado en su canal con más de 19.6 millones de vistas la tiene como protagonista a ella en la calle, cuando se topa con un turista vestido con una camiseta de Japón quien hace sus dominadas de forma increíble.

Mira aquí el video viral

En eso, Asgari recoge el balón y comienza su rutina sin perder la redonda en ningún momento; de hecho, cruza sus piernas alrededor del esférico sin rozarlo siquiera una sola vez, incluso cruza entre sus piernas.

En todo ese momento, un niño mira fascinado y aplaude sin pensarlo, mientras los curiosos que pasan por ahí lo hacen si despegar la mirada a esta talentosa mujer: “conocí a este buen chico quien quería mostrar sus habilidades, así que tuve que mostrar las mías también”, dijo en la publicación.

La misión de Maymi

Pero, si bien este es uno de sus clips más vistos, Maymi lleva tiempo mostrando su arte, además de ir contra los estereotipos, no solo por ser mujer, sino también musulmana. En muchos de sus videos nos muestra imágenes de cuando comenzó su entrenamiento y en prácticamente todas las vemos portando la hiyab tan propio de su cultura.

Ha demostrado sentir orgullo de esto pues, a la vez, rompe con muchos clichés que, incluso en nuestros días, todavía persisten: “Quiero mostrar que, sí, uso el hiyab y soy musulmana y soy mujer, pero eso no significa que no pueda jugar al fútbol. Puedo hacer exactamente lo mismo que todos los demás”, dijo en otro video.

Nuestra protagonista no solo muestra sus habilidades, su pasión por el fútbol, también ha expuesto la gran relación que tiene con su madre y cuando comenzó a hacerse conocida (hoy cuenta con la marca que hace de su canal uno verificado) está decidida a llevar un mensaje de motivación a los niños principalmente, a quienes no duda en mostrarles su talento, sino también los motiva a involucrarse en el deporte.

“No cambies a ti mismo”

Su mensaje es claro: no importa tu raza, sexo o religión, todos podemos jugar al fútbol, disfrutarlo, todos podemos dominar el freestyle.

“Siempre he usado esta cita que dice: ‘no te cambies a ti mismo, pero cambia el juego’. Nací y crecí en Dinamarca y muchos de mis compañeros de equipo son rubios y no musulmanes. Pero, no quería cambiar y parecerme a ellos solo para estar en el juego. Traté de cambiar el juego para que pudiera estar en él”, sentenció en TikTok.