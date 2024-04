Una mujer de México se volvió viral en las redes sociales al revelar que acompañó a su hija menor de edad a una reunión con sus amigas, optando por quedarse a una distancia prudente mientras la menor se divertía junto a sus compañeras. Su decisión, como era de esperarse, generó un acalorado debate entre los usuarios, con algunos apoyando su postura y otros criticándola por la “falta de confianza” hacia la niña e invadir su “privacidad”.

En un video compartido en TikTok, la madre, identificada como @blancamtzzazueta, mostró cómo su hija disfrutaba sin problemas con sus amigas en un café, donde habían quedado para pasar tiempo juntas.

La madre explicó que su hija, de solo 11 años, está en la etapa preadolescente y desea pasar más tiempo con sus amigos. Como no quiere privarla de estas experiencias, pero tampoco estar junto a ella todo el tiempo, tomó la decisión de quedarse en una mesa alejada, donde podía vigilar todo lo que ocurría.

Su decisión generó opiniones divididas

La elección de la madre generó opiniones divididas en las redes sociales. Aunque algunos internautas estuvieron de acuerdo con ella, considerando importante estar vigilante ante cualquier eventualidad o peligro, otros argumentaron que esta medida podría interpretarse como una falta de confianza hacia la hija, además de ser una medida de sobreprotección.

“Pero déjala sola”; “Tengo 17 y el año pasado fui a mis primeras salidas de antro y fiestas de disfraces, yo sabía que mi papá estaba ahí y eso me hizo sentir segura”; “Mejor que no la deje salir, muy incómodo”; “si ella va con su hija es por su seguridad, ella no tiene intención de incomodar”; “tengo 17 años y me hubiera encantado que mi mamá me hubiera acompaño algunas veces, me habría ahorrado un montón de malos ratos”; “la gente se queja y luego cuando pasa algo dicen ‘¿dónde estaba su madre?’”, escribieron los usuarios.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar, visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias