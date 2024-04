Una mujer estadounidense que se encontraba buscando empleo compartió una experiencia desconcertante: abandonó una entrevista de trabajo para la cual estaba segura de que sería contratada, preocupada por la actitud del director ejecutivo con quien estaba conversando. En un video que volvió viral, Tyler Elizabeth, conocida como @notaboytyler en TikTok, reveló detalles del incidente. Su testimonio, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

La joven empezó contando que, a pesar de tener algunas dudas sobre la empresa, decidió continuar con la entrevista debido a su necesidad de trabajo después de varios meses de desempleo; sin embargo, quedó sorprendida cuando se dio cuenta de que la reunión se llevaría a cabo en un restaurante llamado Shoney’s, donde se encontraba el equipo de ventas de la empresa.

“Así que me enviaron a reunirme con el director ejecutivo, lo cual fue un poco inusual para mi tercera y presumiblemente última entrevista para esta empresa cercana”, detalló.

Tyler esperó durante media hora al directivo, quien llegó al lugar con una camisa hawaiana y un pantalón corto.

“Así que me siento con él”, aseguró. “Y queda muy claro que él no tiene idea de quién soy. Él no sabe mi nombre. No ha revisado mi currículum. De hecho, le preguntó al gerente de contratación: ‘Oh, ¿ya la contrataste?’ Ni siquiera lo sabe”.

La situación no terminaría allí, pues la mujer recordó que el director ejecutivo, además de mostrar una actitud muy despreocupada y poco profesional, le hizo saber que: “bueno, así es como opera mi empresa. Y si no es para ti, que así sea”.

La reacción de los usuarios

La mujer decidió tomar lo sucedido como una señal de alerta y abandonó la entrevista sin decir más. En sus propias palabras: “Simplemente me levanté y me fui. Y todavía estoy desempleada”.

La experiencia de Tyler generó confusión entre los usuarios. Algunos se sorprendieron por las condiciones de la entrevista, mientras que otros sugirieron que la invitación a Shoney’s podría haber sido intencional para mostrarle el ambiente laboral.

“Creo que el gerente de contratación te hizo un gran favor al permitirte presenciar la carnicería antes de firmar. Y hay muchas posibilidades de que haya sido intencional”, escribió un internauta.

“Definitivamente pondría esta experiencia de entrevista en Glassdoor para que otros puedan ser advertidos”, señaló otro.

