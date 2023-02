Se han convertido en celebridades de TikTok. Ben Tate y su hija Zara (@benandzara), ambos de Australia, han ganado mucha popularidad en la plataforma con sus videos virales de sincronización de labios. Sus publicaciones son realmente divertidas. En esta nota de Mag podrás conocer cómo es que los dos comenzaron este camino que les ha traído tantas alegrías.

Debido a la pandemia de covid-19, en muchas partes del mundo hubo cuarentena. Las personas se vieron obligadas a quedarse en sus casas y justamente en ese entonces, los protagonistas de esta historia supieron de la existencia de la mencionada red social.

Al comienzo, Ben y Zara (de 8 años), tenían una cuenta privada que solo la compartían con familiares y amigos, hasta que un día se animaron a hacer público un video. Ese clip llegó a volverse viral y, desde ese entonces, comenzaron a causar sensación.

“Era mucho de lo que Zara y yo haríamos mucho de todos modos, ya que ella tenía realmente 2 años, llegando a los 3. Siempre ha hecho presentaciones para nosotros en casa”, recalcó el padre en diálogo con People. Él también indicó que decidieron continuar con las grabaciones mientras sea agradable para todos.

La madre de Zara también está sorprendida por el impacto que han causado

Lisa, esposa de Ben y madre de Zara, también tiene mucho que ver en esos videos que se comparten en la cuenta @benandzara, que ya posee más de 3 millones de seguidores. Ella trabaja detrás de escena y, al igual que ellos, está impactada por todo lo que han logrado hasta la fecha.

“Siempre he pensado que Zara es increíble porque es mi hija, por supuesto, pero ver sus actuaciones recibidas tan positivamente a nivel mundial ha sido una verdadera alegría y un momento de orgullo para ambos”, sostuvo Ben. Es necesario mencionar que, por lo general, los contenidos que se divulgan son a partir de una idea de la menor, a quien le agrada compartir canciones y bailes con los que desea trabajar.

Se han establecido límites para la pequeña

El padre, debido a que creció como actor desde que tenía 9 años y llegó a estar en una telenovela australiana (siempre de acuerdo a la citada fuente), considera que es normal que a su hija le agrade todo este mundo artístico, pero tanto él como su pareja, Lisa, optaron por establecer límites para la pequeña.

“Hemos trazado una línea en la arena que no queremos personalizar nuestro contenido. Cada uno por su cuenta, pero para nosotros, nos gusta mantenerlo solo como una cuestión de rendimiento porque somos personas bastante reservadas. Además, como padre, creo que me gustaría mantener todo para Zara lo más privado posible”, precisó el hombre. “Zara no tiene acceso a nuestra cuenta de TikTok ni a nuestra cuenta de Instagram porque solo tiene 8 años. Entonces, no ve comentarios ni nada por el estilo. La cuidamos como cualquier padre sensato lo haría. No le permitimos acceder a él en su propio tiempo privado, y cada vez que está allí viendo cosas, está bajo mi supervisión”, agregó.

La menor es reconocida en la calle

Sobre el hecho de que la gente la reconozca a su hija en la calle, Ben señaló que la menor considera que es un poco extraño, pero al mismo tiempo piensa que es bastante divertido. “Ella siempre se ríe cuando vienen a saludar”, aseveró.

Esperan colaborar con algún artista internacional

Debido al éxito de los videos que han grabado, famosos como Elton John y Bon Jovi los han llegado a ver y hasta se han animado a replicar ciertos clips. La familia espera algún día colaborar con algún artista internacional. “A Zara probablemente le encantaría Miley Cyrus, Britney Spears, cualquiera que realmente quiera participar, si estás leyendo esto”, manifestó Ben, quien no dudó en señalar que en la cuenta habrá más contenido original con su hija.

